全國國語文賽 南市聽障生傳捷報

大成國中學生陳映潔在全國聽障語文競賽國中口語演講組獲優等。（圖由南市教育局提供）

2025/06/04 13:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二年一度舉辦的聽覺障礙全國國語文競賽，為聽障學生提供展現語文能力的重要舞台。今年第23屆比賽，南市一般學校組有5位學生進入決賽，其中沙崙國中莊承燁在國中朗讀組、大成國中陳映潔在口語演講組分別榮獲全國優等佳績。

莊承燁在母親兼指導老師莊靜伃的悉心指導下，從初賽以特優成績晉級到決賽獲得優等佳績；而大成國中陳映潔雖自幼檢查出先天重度聽障，在父母不斷培訓及汪佩玲老師細心指導下，學習掌握演講技巧與肢體表現，終於在本屆競賽中脫穎而出。他們的成功經驗，亦激勵了其他特教學生。

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陳映潔表示，每一次的練習都是對自我的挑戰，能獲得這個獎項，要感謝一路上支持她的每一個人。

教育局長鄭新輝表示，特殊教育的核心在於發掘每位學生的獨特天賦，透過適性教育使其發光發熱。承燁和映潔的表現，充分體現家庭教育與學校教育相輔相成的重要性。特別是承燁的母親同時也是他的指導老師，這種親師合一的教育模式值得推廣。教育局未來將進一步完善特殊教育資源網絡，並持續舉辦多元競賽活動，鼓勵更多特教學生勇於挑戰自我，展現才華。

南市沙崙國中學生莊承燁在全國聽障語文競賽國中朗讀組獲優等。（圖由南市教育局提供）

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