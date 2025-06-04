招生爆滿！龍子龍女升國中 新北福和、永和國中候補上百

龍子龍女升學潮，許昭興要求市府研擬適當入學順序，保障戶籍在地學子權益。示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/06/04 13:31

〔記者黃子暘／新北報導〕2012年生的龍年寶寶今年已成「準國中七年級生」；新北市議員張維倩、許昭興反映，永和區福和、永和國中招生爆滿，福和國中新生候補到125名，永和國中更多達200多人，將分別增加2、3班因應。許昭興說，永和這2校提供自由學區、學子不遷戶籍可就讀，但有戶籍在地的學生入學候補排到180多號，要求市府研擬適當入學順序，保障學子權益。

張維倩說，新年國中新生恰逢「龍子龍女」，中和區秀山8里、中安里屬自由學區，可選擇就讀原學區或免簽戶籍就讀永和區福和、永和國中，以往新生數都可候補順利入學，但今年家長卻收到候補超過100號的通知；經她了解，福和國中候補到125名，永和國中候補到200多名，家長憂慮影響孩子就學權益，經向教育局協商，福和國中預計增設2班，永和國中增設3班因應。

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許昭興指出，永和區福和國中、永和國中等效要容納中和區學子，屬於少數不用牽戶口就可入學就讀的學校，招生大爆滿的狀況下，有在地民眾陳情，孩子戶口牽到永和阿公家，今年候補排到180多號，因為未趕上報到時間，即便戶籍在地，仍要排到戶籍在外地的學生之後；她認為，戶籍應是最重要判斷原則，要求教育局研擬適當的入學順序、資格排序，保障在地戶籍學子升學權益。

教育局長張明文表示，全市盤點，去年與今年全市學校都有增班，將會再去確認個案入學順序、資格等詳細狀況，也會討論議員建議的戶籍入學排序制度。

新北市議員黃淑君則表示，板橋區忠孝國中校舍日前才剛重新整建落成，未料今年面臨減招，她要求教育局提出適當配套，忠孝國中為維護在地學生就學權益，重新盤點校舍空間，決定新增2班以回應學區需求，該校114學年度7年級新生普通班預計招收10班，每班34人，額滿為340人。

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