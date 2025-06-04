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    來淡水漁人碼頭吃黑鮪！6/6現場解體秀 還有多項限量料理

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」，下午5點更有「黑鮪魚解體秀」及每品項魚料理限量100份，數量有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」，下午5點更有「黑鮪魚解體秀」及每品項魚料理限量100份，數量有限。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/04 13:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣食魚文化及促進國產當季漁獲銷售，新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」。活動現場不僅推出各類生鮮漁獲展售，下午5點更有「黑鮪魚解體秀」及每品項魚料理限量100份，數量有限。

    新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，活動重頭戲將於下午5點登場，由蘇澳區漁會帶來專業的「黑鮪魚解體秀」，現場展示漁夫俐落解剖重達數十公斤黑鮪魚的技巧，民眾不僅能近距離欣賞珍貴畫面，還可現場品嚐鮮美黑鮪魚製品，享受前所未有的視覺與味覺雙重饗宴。

    淡水區漁會總幹事吳永寬指出，宜蘭南方澳是全台黑鮪魚及鬼頭刀主要產地，此次邀請蘇澳區漁會團隊北上助陣，並結合淡水魚市行銷在地與南方優質漁產，希望讓民眾在雙北市區就能買到、吃到最新鮮的黑鮪魚料理，不僅支持漁民生計，也推動國產漁獲認同。

    漁業處說，當日下午活動現場將設有多個漁產品展售攤位，販售來自蘇澳的黑鮪魚、鬼頭刀、吻仔魚等多種現流漁獲與漁產加工品，同步舉辦免費品嚐活動，推出酥炸鬼頭刀魚柳、黑鮪魚丼飯、黑鮪魚沙拉及鬼頭刀魚丸湯等美味料理，每品項限量100份，數量有限，建議民眾提早到場卡位。

    漁業處表示，市府持續輔導各地漁會推動漁業觀光與地方特色產業，淡水區漁會直營的「魚藏餐廳」多年來以新鮮食材與好口味打響名號，活動期間更推出多道黑鮪魚特色料理，包括生魚片、乾煎黑鮪魚等，讓民眾即便身處都市，也能品嚐產地直送的鮮魚美味。相關餐飲資訊可洽魚藏餐廳專線02-28059888。

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」，下午5點更有「黑鮪魚解體秀」及每品項魚料理限量100份，數量有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」，下午5點更有「黑鮪魚解體秀」及每品項魚料理限量100份，數量有限。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區漁會將於6日下午4點，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前舉辦「漁產品促銷特賣暨免費魚鮮品嚐會」。（記者羅國嘉攝）

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