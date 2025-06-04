涉及台東市上千頃土地 不動產工會陳情

不動產工會等人今早前往縣府陳情。（記者劉人瑋攝）

2025/06/04 13:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年2月縣府都市計畫審議委員會提出新土地管制條例草案，今天審議台東市舊城鎮上千公頃的細部計畫使用分區管制專案通盤檢討前，不動產工會認為，如今規定嚴於今年2月版，不僅獎勵容積少於鄰近縣市，且限制不能蓋高、又規定只能有平面停車位，也需一戶一停車位。工會認為規定將使建商新增成本並轉嫁，使地價再攀高，今早前往陳情並協調未果。

台東不動產建築公會開發商業同業工會榮譽理事長鄭忠明說，新規定是一戶一車或每150平方公尺需有一汽車停車位，10米以下只能到5樓、10米以上到7樓，且不能使用地下室者，也不可使用機械停車位十分不合理。

請繼續往下閱讀...

對民眾的影響，鄭忠明說，許多在商業區的危老建物礙於限制使建商無意介入更新，台東又位在利吉斷層帶、安全建物又有十足必要也影響民眾安全，再者，建商無利可圖下也寧可不蓋，就算蓋了、轉嫁消費者也是拉高台東房價，以規定限縮土地開發根本就是多方的損失。

縣府表示，目前僅處於上網公告草案階段，諸多措施也是希望建商在興建時能盡責、事先找好停車位，不讓市區交通擁塞或造成違停。只是目前傳出消息，在工會與縣府協調後並未有結論，將繼續修正討論。

針對公告草案，縣府與業者今進行協調。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法