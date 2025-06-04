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    守護農民血汗錢 農金署去年阻詐逾1.8億元

    農業部農業金融署配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，透過農漁會信用部人員落實臨櫃關懷，去年攔阻詐騙金額超過1.8億元。（資料照）

    農業部農業金融署配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，透過農漁會信用部人員落實臨櫃關懷，去年攔阻詐騙金額超過1.8億元。（資料照）

    2025/06/04 13:11

    〔記者楊媛婷／台北報導〕詐騙集團猖獗，為守護農民的血汗錢，農業部農業金融署配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，透過農漁會信用部人員落實臨櫃關懷，去年攔阻詐騙金額超過1.8億元，單筆攔阻最高金額甚至高達1500萬元。

    農金署指出，去年共有117家農漁會信用部通報並成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額1億8213萬元；單筆攔阻最高金額為新北市八里區農會1500萬元；攔阻總金額達百萬元以上者有40家，以新北市八里區農會2438萬元居冠、板橋區農會1817萬元居次、台中市台中地區農會1478萬元第3；通報件數最多者為新北市中和地區農會12件；攔阻金額及案件數最多之縣市為新北市，分別為6112萬元及46件。

    農金署副署長施妮婷表示，去年成功攔阻案例中，有許多屬假投資詐騙，民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等組織，誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等詐騙話術，想向親友或農會借貸高額資金進行投資，去年單筆攔阻最高金額1500萬元為例，該案也是民眾誤信高利投資，幸好臨櫃人員警覺即時攔阻，才守住積蓄。

    施妮婷進一步指出，隨AI發展，近年許多詐騙集團也會利用民眾在IG、FB上傳的照片、影像後利用AI換臉、擬聲，假冒民眾或該民眾親友身分詐騙，若要防堵這類詐騙，可和親友訂好通關密語、代號，另也絕對不要只用「Line」做為唯一訊息管道來源，一定要多方求證，為協助民眾認識AI科技可能帶來的詐騙風險，農金署也和台灣金融研訓院合作拍攝「防制AI換臉詐騙宣導影片」，已於農漁會信用部營業廳及自動櫃員機播放，加強推播宣導。

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