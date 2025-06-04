首屆「台灣觀光永續獎」得獎名單公佈 TAISE盼業者兼顧3件事

簡又新說，旅遊業在後疫情時代「再出發」時，「永續」是一大關鍵。（記者林志怡攝）

2025/06/04 12:59

〔記者林志怡／台北報導〕台灣永續能源研究基金會（TAISE）今日首度舉辦「台灣觀光永續獎」，「雲品國際酒店」奪下觀光ESG綜合績效獎「典範」等3獎項，永續旅行社則由「原森旅行社」、「雄獅旅行社」奪金。TAISE董事長簡又新指出，「永續」是疫情後旅遊業「再出發」的關鍵，希望業者能兼顧「3件大事」，發展永續旅遊。

簡又新指出，旅遊業在後疫情時代「再出發」時，「永續」是一大關鍵，永續旅遊需兼顧「3件大事」，包括「兼顧經濟發展與環境永續」、「照顧當地民眾，避免破壞環境」、「尊重當地文化」等，許多航空公司、陸運業者推出綠色交通，旅館、旅宿則推出綠色、永續旅館。

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前交通部長吳宏謀則提到，台灣具有豐富的人文地景，以及相對良好的治安，作為海洋國家，更有綿延1500餘公里的海岸，具有良好的觀光發展條件，但寒冷國家遊客避冬時，往往更偏向前往東南亞、沒有選擇台灣，讓人感到相當可惜。

吳宏謀說，過去幾年台灣的旅遊業一直在進步，但未來也希望能夠進一步結合地方創生，並融入在地元素，落實景點的差異化，讓遊客願意一來再來，且目前台灣的旅遊精緻化也還有發展空間，就整體旅遊經營來說，有很多的旅遊景點，卻缺乏彼此間的連結，希望未來能強化點與點間的互動。

為鼓勵旅遊業者推動永續作為，TAISE首度舉辦「台灣觀光永續獎」，共有42個單位報名參與，最終評選出33個單位、41件獲獎專案或人物，觀光ESG綜合績效獎由「雲品國際酒店」奪下「典範」榮譽，同時抱走「永續旅宿」與「永續觀光創新」2座單項金獎。

永續旅行社部分，「原森旅行社」、「雄獅旅行社」奪金，雄獅旅行社同時還獲得永續觀光創新、合作夥伴兩座單項銀獎，以及ESG綜合績效楷模獎，董事總經理黃信川也獲選「觀光傑出人物獎」，另「永續傑出人物」則頒給台灣觀光創新協會理事長李奇嶽、福容大飯店淡水漁人碼頭總經理陳柏宏、台東縣解說協會常務理事謝劍飛等。

TAISE指出，李奇嶽領導台灣觀光創新協會與台東縣池上鄉公所合作，推出減碳小旅行並取得國際慢城組織認證；陳柏宏不僅率領淡水福容早在 2013 年就完成住宿碳足跡查驗，並進修開課、栽培新血；謝劍飛協助推動夜訪小野柳等生態保育計劃，將科學調查轉化為引人入勝的生態旅遊體驗，實現生態保護與經濟發展雙贏共好。

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