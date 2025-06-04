為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首屆「台灣觀光永續獎」得獎名單公佈 TAISE盼業者兼顧3件事

    簡又新說，旅遊業在後疫情時代「再出發」時，「永續」是一大關鍵。（記者林志怡攝）

    簡又新說，旅遊業在後疫情時代「再出發」時，「永續」是一大關鍵。（記者林志怡攝）

    2025/06/04 12:59

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣永續能源研究基金會（TAISE）今日首度舉辦「台灣觀光永續獎」，「雲品國際酒店」奪下觀光ESG綜合績效獎「典範」等3獎項，永續旅行社則由「原森旅行社」、「雄獅旅行社」奪金。TAISE董事長簡又新指出，「永續」是疫情後旅遊業「再出發」的關鍵，希望業者能兼顧「3件大事」，發展永續旅遊。

    簡又新指出，旅遊業在後疫情時代「再出發」時，「永續」是一大關鍵，永續旅遊需兼顧「3件大事」，包括「兼顧經濟發展與環境永續」、「照顧當地民眾，避免破壞環境」、「尊重當地文化」等，許多航空公司、陸運業者推出綠色交通，旅館、旅宿則推出綠色、永續旅館。

    前交通部長吳宏謀則提到，台灣具有豐富的人文地景，以及相對良好的治安，作為海洋國家，更有綿延1500餘公里的海岸，具有良好的觀光發展條件，但寒冷國家遊客避冬時，往往更偏向前往東南亞、沒有選擇台灣，讓人感到相當可惜。

    吳宏謀說，過去幾年台灣的旅遊業一直在進步，但未來也希望能夠進一步結合地方創生，並融入在地元素，落實景點的差異化，讓遊客願意一來再來，且目前台灣的旅遊精緻化也還有發展空間，就整體旅遊經營來說，有很多的旅遊景點，卻缺乏彼此間的連結，希望未來能強化點與點間的互動。

    為鼓勵旅遊業者推動永續作為，TAISE首度舉辦「台灣觀光永續獎」，共有42個單位報名參與，最終評選出33個單位、41件獲獎專案或人物，觀光ESG綜合績效獎由「雲品國際酒店」奪下「典範」榮譽，同時抱走「永續旅宿」與「永續觀光創新」2座單項金獎。

    永續旅行社部分，「原森旅行社」、「雄獅旅行社」奪金，雄獅旅行社同時還獲得永續觀光創新、合作夥伴兩座單項銀獎，以及ESG綜合績效楷模獎，董事總經理黃信川也獲選「觀光傑出人物獎」，另「永續傑出人物」則頒給台灣觀光創新協會理事長李奇嶽、福容大飯店淡水漁人碼頭總經理陳柏宏、台東縣解說協會常務理事謝劍飛等。

    TAISE指出，李奇嶽領導台灣觀光創新協會與台東縣池上鄉公所合作，推出減碳小旅行並取得國際慢城組織認證；陳柏宏不僅率領淡水福容早在 2013 年就完成住宿碳足跡查驗，並進修開課、栽培新血；謝劍飛協助推動夜訪小野柳等生態保育計劃，將科學調查轉化為引人入勝的生態旅遊體驗，實現生態保護與經濟發展雙贏共好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播