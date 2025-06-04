基隆海洋廣場整修 議員質疑雨遮恐影響觀海美感

基隆海洋廣場有相當多民眾前往觀賞海景。（記者盧賢秀攝）

2025/06/04 13:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國門廣場與郵輪廣場都已改建完成，成為基隆市觀海辦活動的場域，中間的海洋廣場使用15年，部分鋼構和設施已鏽蝕，市府編列追加預算檢測結構安全，並設置遮蔭設施、街道家具與景觀設施。不過市議員多數議員認為海洋廣場是開闊適合觀海的地方，不贊成設置雨遮和街道家具，讓海洋廣場美感打折。

都市發展處編列600萬元海洋廣場更新再造的規劃設計費。都發處指出，海洋廣場2009年開放使用已超過15年，臨海鹽分高加上多雨，造成部分木地板、鋼構雨遮、座椅、欄杆、照明相關設備等有老舊鏽蝕，10年前曾經補強，近期民眾反映底下基樁安全有疑慮，因此將委託專業廠商檢測下方結構基礎安全。

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另將同時整合規劃行人友善通行空間（無障礙設施）、遮蔭設街道家具（雨遮、欄杆、造型座椅）、夜間照明、景觀及設施帶整合。串連近期完成之「國門廣場」、「旭川河口平台」、「東岸郵輪廣場」及未來完成的「東岸郵輪串接平台」，海洋廣場設施老舊加以更新，打造國門新意象。

不過市議員鄭文婷、吳驊珈、陳冠羽、張芳麗、秦鉦、鄭愷玲、宋瑋莉、何淑萍等多位議員都反對設置遮蔭設施，海洋廣場是很開闊，天氣好時很多人來看海、賞郵輪、吹海風，雨遮會讓海洋廣場美感打折，雨遮缺乏維護將成為髒亂點。

市議員藍敏煌則提新加坡濱海灣的經驗，利用螺旋橋沿著海岸，作為遮蔭設施。

都市發展處長謝孝昆表示，會更慬慎評估遮蔭設施，好好設計利用不同造型，不影響觀海視野。

海洋廣場設施鏽蝕，市府規劃設置街道家具和雨遮，多數議員不同意設雨遮。（記者盧賢秀攝）

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