電腦也會養雞、選雞 AI助攻雞隻合格率從70％提高到88％

超秦企業契作養雞場導入智慧磅秤系統，可掌握雞隻的生長曲線。（超秦企業提供）

2025/06/04 12:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部於2017年開始推動智慧農業，也透過人工智慧系統將養雞場與電宰場串聯，「超秦企業」透過系統，在養雞場端可掌握雞隻生長曲線並安排生產排程，到電宰場端屠宰後，也能監控屠體品質，將屠前死亡率從0.3%降低到0.19%，雞隻合格率從70%提升到88%。

農業部防檢署近年推動屠宰場取得HACCP驗證，超秦則是國內首家取得HACCP驗證的家禽屠宰場，為更進一步讓雞隻品質提升，農業部指出，超秦也推動契作禽場智慧秤重，也要求農場飼主並須定時上傳包含每日汰除羽數、用藥記錄、疫苗接種等飼養紀錄，進而建立飼養成績資料庫，讓飼養管理效率更提升，也能精準掌握雞隻生長曲線，並透過毛雞車隊安排，盡可能降低農場端到屠宰端的公里數，降低屠前死亡率，從導入前的0.3%降低到0.19%，農業部次長杜文珍指出，能降低0.1%對屠宰場都不容易，也顯見系統的成效。

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超秦也在屠宰場導入AI數位應用，建置AI屠體評級機制，也會監控屠體是否有斷翅、斷頭、短腿等情況，不僅加快產線作業流程，也能透過屠體回推農場管理端等是否有可更精進管理之處，農業部指出，超秦也在2023年配合防檢署導入屠宰衛生檢查查核系統，可回溯屠宰作業與屠檢影像情形，用於重大動物疫病攔截，屠檢獸醫師發現可能有問題的屠體時，需會診複檢時，就可透過該系統直接指揮現場人員解剖採樣，並再會同專家複驗。

防檢署指出，屠宰衛生檢查查核系統目前已導入全國約5成屠宰量，包含400萬頭肉豬與1.5億隻家禽，可確保屠宰衛生安全，該系統導入也助攻我國畜牧產品外銷。

超秦的電宰場是國內首家取得家禽HACCP驗證的屠宰場。（超秦企業提供）

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