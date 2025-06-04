外送食安今起有「法」管！ 不符衛生規定最重罰2億元

食藥署今（4日）公告修正「食品良好衛生規範準則」，將外送平台的食品安全入法管理，明訂送餐過程應符合包裝完整、溫度穩定等衛生要求，違者最高可處2億元罰鍰。 （資料照）

2025/06/04 12:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕叫外送已是許多民眾的日常，為提升食品安全，衛福部食品藥物管理署今（4日）公告修正「食品良好衛生規範準則」，首度明文將外送平台納入管理，明訂送餐過程應符合包裝完整、溫度穩定等衛生要求，未來若違規且限期改善仍不合格，地方衛生局即可依「食品安全衛生管理法」開罰，最高可處2億元罰鍰。

食藥署食品組組長劉芳銘說明，此次修正聚焦「明定部分業者納管、擴大納管範圍、及強化衛生操作與人員訓練」三大方向。其中民眾最關心的，就是外送平台明文納入規範，不再僅以指引提醒。

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他舉例，修正後的第25條列出外送業者應遵守的衛生規定，例如第5款規定「運送過程中，外送食品應完整包覆，並有防止污染的措施」，第6款則要求「運送過程中，避免溫度劇烈變動，並應有外送時間與溫度的管控機制」。

劉芳銘強調，這些操作都會直接影響食品的衛生品質，未來業者要遵循就知道條款在哪裡，沒有做到就可以依法裁罰。如果發現操作不符規定，衛生局會先要求限期改善，若複查後仍未改善，就可依「食安法」第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

針對納管範圍擴大，劉芳銘說，過去如產品的製程、品管檢測與紀錄保存等規定，僅限於加工製造業，現在將適用對象擴大到所有食品業者，只要有品管紀錄，就必須保存5年；另過去要求販售食品添加物需「專人、專櫃、專冊」管理，俗稱「三專」，修正後「製造業者也要做到這一塊！」

人員操作規範方面，劉芳銘舉例，「像我們平常去吃飯，常看到店員用手收錢後又去抓取食物，這樣以後就是違規！」修正後的條文要求，調理即食食品者手部不得接觸金錢或其他可能污染的物品。同時，新進食品從業人員必須接受至少3小時的教育訓練，在職者也須每年再訓練3小時，提升整體食安。

食藥署整理此次修正9大重點：

一、修正製程及品質管制、檢驗與量測管制、文件與紀錄保存等規定，適用對象由製造業擴大為所有食品業者。

二、增訂改變原設定倉儲、運輸條件者，應有合理原因及依據、抽測運輸車廂體內環境溫度。

三、增訂以具冷凍及冷藏功能之運輸設備廂體運送訂有保存溫度者，抽測車廂體或容器內環境溫度，裝載冷凍食品者環境溫度不得高於攝氏負十二度。

四、修正食品從業人員管理，刪除結核病檢查；教育訓練可由業者自行或委託專業機構辦理；定明新進食品從業人員應經至少三小時教育訓練及從業期間每年至少三小時教育訓練；於作業場所工作應戴口罩。

五、增訂外送平台業提供食品外送服務，其外送員及外送食品過程，應遵循之衛生管理規定。

六、強化食品添加物販售管理，增訂販售食品添加物應專區、專人及專冊管理。

七、增訂製備菜餚其貯存及供應應有時間及溫度管理；調理即食食品，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品之規定。

八、低酸性及酸化罐頭食品製造業修正為熱殺菌密閉容器包裝低酸性食品及酸化食品製造業。

九、新增管理業別，食品器具、食品容器或包裝製造業，由塑膠材質業者擴大管理至各類材質業者；新增食品用洗潔劑製造業專章。

劉芳銘補充，除了第九點塑膠容器具管理部分，因涉及業別訂有3年或5年實施期，其餘條文即日起實施。

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