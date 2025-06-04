新竹縣推動綠建築有成 3成多是公立中小學校舍

新竹縣通過中央審核認可的綠建築有3成多是縣內的公立國中小校舍，圖為全縣第1所鑽石級綠建築校舍的嘉豐國小校園。（記者黃美珠攝）

2025/06/04 12:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣內的綠建築越來越多，到去年底已累計通過395件綠建築的審核認可，是非6都16個城市中的第3名。其中3成多一些都是縣內的公立國中小校舍，另有2成3是大型空間建物。而位於竹北市的嘉豐國小，還是全縣第1所鑽石級的綠建築校舍。

縣長楊文科說，因應全球氣候變遷與環境暖化問題，永續發展不僅是國際關注的議題，透過發展綠建築等推動生態共生、節能減碳的永續城市也是他近年的施政方向。根據內政部建築研究所統計，到去年底，新竹縣綠建築累計通過了395件申請案，是全國非6都縣市中的第3名。

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縣府表示，2005年以前，縣內每年向中央申請審核通過的綠建築不會超過10件，但從2017年起倍增、年年都超過20件，去年更有32件。迄今，縣內已取得綠建築標章的建築共有153件，候選綠建築證書的則有242件。

這些綠建築的建築品質，以去年通過的32件為例，達銅級以上等級的比率有62.50%，分別是：銅級25.00%、銀級28.13%、以及黃金級達9.38%，顯示產業界對高等級綠建築設計與施工的重視程度持續提升。

從建築用途來看，新竹縣內通過的綠建築以學校類建築為最大宗，共有119件，占比達30.13%，且多為公立國中、小的新建或整修校舍；其次就是大型空間類建築92件，占比23.29%，包含車站、休閒活動中心以及工業廠房等，可見綠建築技術已廣泛應用於多元公共與產業空間。

縣府也綜合評估整體推動成果，認為去年縣內綠建築普及率已達35.96%，創歷年新高。估算當年度取得綠建築標章與候選證書的建築總面積達94.68萬平方公尺，全年預估可節電2149.22萬度，省下106.41萬噸的水，光是省下的水、電費總額就約共8402萬，另還可望減少1.086萬公噸的二氧化碳，具體展現了綠建築對環境跟經濟的雙重貢獻。

縣府表示，未來他們將持續強化綠建築的設計導入跟技術創新，結合教育體系、產業發展以及民間參與，公私協力持續提升綠建築普及率跟品質，一起打造新竹縣為永續城市。

新竹縣嘉豐國小是縣內第1所鑽石級綠建築學校。（記者黃美珠攝）

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