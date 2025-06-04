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    首頁　>　生活

    外面大雨裡面小雨！高雄車站地下停車場嚴重積水

    高雄車站天棚設計，如果遇到下雨天棚下方地板會明顯濕一大片，現場放起三角錐，提醒遊客注意。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚設計，如果遇到下雨天棚下方地板會明顯濕一大片，現場放起三角錐，提醒遊客注意。（記者李惠洲攝）

    2025/06/04 11:52

    〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄車站歷經20年工程，結合「下沉式廣場」與「雲朵天棚」才以嶄新風貌啟用，成為新興打卡景點，昨晚一場大雨卻出現「外頭下大雨、天棚下小雨」，連剛啟用的地下停車場也嚴重積水。

    交通部鐵道局南部工程分局第二工務段段長張維舜今天澄清，昨天網路上流傳一段影片，將高雄火車站地下停車場積水與天棚的雨水落下剪輯在一起，他強調，天棚下方的地板是中空的，當雨水下來，會透過地板下面的集水區排水、發揮排出的效果，昨天地下停車場的積水與天棚沒有關連。

    張維舜指出，地下停車場積水主因是瞬間雨量過大，昨晚最大時雨量達47毫米左右，工務段約晚上6點接到停車場業者來電告知積水，立刻派20多名員工幫忙抽水、排水，順便初步了解原因是3個車道採露天設計，瞬間雨量太大，雨水下來匯集到下方的截水溝，但截水溝排水速度不及瞬間大雨，因此滿溢，讓停車場出現積水，這部分已找施工單位與設計單位尋求改善，可能會把排水系統加大，或透過其它方式減少未來發生積水的機會。

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    昨晚高雄車站一陣大雨，造成車站剛啟用的地下停車場積水。（記者李惠洲攝）

    高雄市鐵道局第二工務段段長張維舜指出，昨晚的瞬間大雨造成截水溝的積水跟排水的速度來不及排出，才會造成地下停車場才會積水，跟天棚設計無關。（記者李惠洲攝）

    高雄市鐵道局第二工務段段長張維舜指出，昨晚的瞬間大雨造成截水溝的積水跟排水的速度來不及排出，才會造成地下停車場才會積水，跟天棚設計無關。（記者李惠洲攝）

    高雄車站的「下沉式廣場」與「雲朵天棚」如果天氣好，陽光會灑落在地面上形成如耶穌光的美景，但如果遇到大雨，地板則是會有水痕。（記者李惠洲攝）

    高雄車站的「下沉式廣場」與「雲朵天棚」如果天氣好，陽光會灑落在地面上形成如耶穌光的美景，但如果遇到大雨，地板則是會有水痕。（記者李惠洲攝）

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