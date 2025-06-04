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    2028無煤中火過關 莊秉潔：地方政府也該扛能源轉型

    立法院通過「2028無煤中火」。（圖：市府提供）

    立法院通過「2028無煤中火」。（圖：市府提供）

    2025/06/04 11:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院會昨（4日）表決通過「2028年完成無煤中火」，引發關注，中興大學環工系教授莊秉潔指出，在野黨修法強迫煤電無配套的退場，寧願限電，也不願啟動備用的煤電，建議台電開始從缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，地方政府也應該扛起能源轉型的角色，台電不需要硬扛所有供電的責任。

    藍白立委提案指出，中火截至去年已減630萬噸用煤量，2025年中火燃氣一期上線，以氣汰煤432.5萬噸，2026年再上線第二部機組，加上民營中佳燃氣電廠，可再減煤636萬公噸，若再加上每年節電83億度目標，最遲至2028年即可達成無煤，通過「2028年無煤中火」案。

    莊秉潔指出，台中市長盧秀燕競選連任時曾承諾「環團」，要每年用電負成長2%，但台中2024年用電又創新高，不但沒有負成長2%，反而比2023年正成長3.1%、多出10.8億度。

    莊秉潔指出，過去10年的資料，台中市有9年電力都正成長，只有2023年電力負成長，盧秀燕未履行承諾，真的很難期待2028年每年電力能負成長（節電）83億度。

    莊秉潔說，「無煤中火」提案很有趣，既要求中市電力不成長，還要每年節電83億度，為了遵守立法院的決議，請台電每年減供台中市電力83億度，以符合立法院通過2028年中火無煤的決議。

    莊秉潔說，到2028年6月3日累積3年可以減供合計249億度（83x3），目前用電為352億度，3年減供249億度，只剩103億度的用電需求，加上一期燃氣的2機組的發電量，可以發140億度電，如此的確就可以達到2028中火無煤。

    莊秉潔也說，如果寧願限電，也不願啟動備用的煤電，甚至修法強迫煤電無配套的退場，就開始由缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，看地方政府如何節電及創能，來達到供需平衡。

    莊秉潔說，地方政府也應該來扛起能源轉型的角色，「台電不需要硬扛所有供電的責任」。

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