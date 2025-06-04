澎湖合橫國小跨越國界 前往韓國仁川Ara小學展開國際交流

合橫國小校長葉萬全（右），將書寫墨寶致贈給韓國校長。（合橫國小提供）

2025/06/04 11:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼鄉合橫海洋實驗小學，組團前往韓國仁川Ara초등학교（Ara小學）展開為期6日的國際教育交流活動。這不僅是2校教師自疫情以來維持4年線上交流的首次實體會面，更是澎湖第一所赴國外進行國際教育參訪的國小。這場跨越1700公里的國際旅程，不僅彰顯澎湖學校的行動力與國際視野，更為台韓小學國際教育交流寫下嶄新的一章。

當合橫國小師生抵達Ara小學時，首先映入眼簾的是高掛的台韓雙語歡迎布條上頭還鑲著台灣國旗，為這場雙方精心準備的交流正式揭開序幕。韓國校長與2位副校長，在校門口迎接台灣來的師生，展現最隆重的禮遇。

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Ara小學位於仁川新興區，校齡僅3年，校園嶄新整潔、設施完善，處處展現現代化教育環境的風貌。進入校門後，合橫海洋實驗小學校長葉萬全也應邀在來賓簽名簿上留下簽名，象徵2校交流正式跨入新的階段。當進入禮堂時，滿場韓國學生手持台灣與韓國兩國國旗熱情揮舞，盛大的迎接場面讓人感動不已。

為展現對此次交流的重視，合橫海洋實驗小學準備了多項富有台灣特色的內容，包括校長葉萬全親筆書法見面禮、學生精心排練的國樂表演，以及由學生以英文撰寫與製作的學校簡介簡報與影片。在台韓雙方教師的通力合作下，此次交流活動特別設計了一系列跨文化與跨領域課程。從校園導覽、傳統遊戲到永續教育與體育課，讓學生們在自然互動中認識彼此、拓展視野。

澎湖教育史上首次，國小師生跨國前往韓國交流。（合橫國小提供）

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