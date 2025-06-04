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    首頁　>　生活

    雨勢南移 太麻里鄉忙清理 蘭嶼路面成「濱海泳池」

    經過有驚無險的一晚，今早太麻里公所也派員整理路面，騎士也能安然行駛。（民眾提供）

    經過有驚無險的一晚，今早太麻里公所也派員整理路面，騎士也能安然行駛。（民眾提供）

    2025/06/04 11:33

    〔記者劉人瑋／台東報導〕昨晚大雨造成太麻里鄉部分村落居民撤離，所幸雨勢並未擴大、僅有數戶緊急避難，但雨勢明顯讓更南方的蘭嶼受影響。蘭嶼環島公路特別是在五孔洞一帶都成「濱海泳池」，從山上傾洩而下的泥水夾帶土石滑落至路面，公路多處積水，公所表示，已進行災害排除中。

    太麻里鄉昨晚傳出撤村消息，但實則僅預防性撤離6位民眾至飯店及醫院安置，縣府相關單位隨時監控高風險地區隨時發布疏散撤離通知，而直到今早雨勢已歇，太麻里公所早早派人前往清理路面，只是雨勢難定是否會再加劇，相關單位仍不敢掉以輕心。

    另外，蘭嶼環島公路今早就被許多當地鄉親發影片抱怨，五孔洞一帶土石滑落至路面，多處積水如泳池。上週才到蘭嶼的本島民眾說，平時夜間公路照明就不佳，多處路段可能會「騎車通往海中」，如今下了大雨又處處難行，當地鄉民把機車當「水上摩托車」騎，就算不為了如自己這樣的觀光客，也該為居民將路面修整好、加強照明與安全。公所則表示，目前災害已有人員排除中，也請用路人小心行駛。

    昨晚太麻里沙崙一帶又因大雨成患。（消防局提供）

    昨晚太麻里沙崙一帶又因大雨成患。（消防局提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

    雨勢變小也讓災情緩解，公所也派員前往排除災情。（蘭嶼公所提供）

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