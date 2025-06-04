下不停！週末前全台持續有雨 週五過後天氣回穩

6月4日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/04 11:17

〔記者林志怡／台北報導〕昨起台灣受到滯留鋒面影響，各地出現明顯降雨，今日白天雨也持續下不停。中央氣象署指出，雖鋒面逐漸遠離，但台灣仍受到鋒面後方低壓系統影響，各地白天氣溫偏低，且一直到週五前，各地雨勢雖會逐漸趨緩，但仍不會完全轉晴，直到週五過後才會恢復夏季的天氣型態，白天晴時多雲，午後有雨。

中央氣象署科長林伯東指出，今明兩天台灣持續受到滯留鋒影響，今日上午鋒面位於台灣南端，鋒面後方的低壓系統仍在台灣上空，造成今日白天各地雲量偏多且有雨，且中南部、台東、各地山區可能有局部大雨出現，待入夜後鋒面逐漸遠離，雨勢也會逐漸趨緩，但降雨仍會持續。

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明日鋒面將進一步往南遠離，台灣周邊風向轉為南風至西南風，並帶來較潮濕的空氣，各地仍持續有降雨發生，且受到午後熱力作用，宜蘭、花蓮地區容易有大雨出現，且可能有短延時強降雨，甚至一路持續至晚間。

林伯東說，週五至下週二期間，台灣周邊環境維持南風至西南風，但水氣逐漸減少，天氣將趨於穩定，其中週五各地仍會有午後降雨，清晨、晚間的中南部地區有零星降雨，週六至下週一則恢復夏季天氣型態，午後各地有雷陣雨，且白天、近中午需注意高溫，中南部晚間則需注意西南風與局部環流帶來的零星降雨。

此外，下週二將有另一道鋒面在華中、華南建立，台灣周邊風向轉為南風至偏東南風，但整體還是維持夏季的天氣型態。

林伯東也提到，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，但這個區域目前有高壓影響，因此並沒有利於熱帶系統發展為颱風的條件，預報也顯示這個天氣系統的強度不太會有明顯發展，未來以熱帶雲系形式通過菲律賓機會較高。

但林伯東也提醒，目前時序進入夏季，菲律賓東方海面及南海較容易有對流雲簇發展，若條件配合可能生成颱風，氣象署也會持續關注後續情況。

6月5日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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