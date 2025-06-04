為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    下不停！週末前全台持續有雨 週五過後天氣回穩

    6月4日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    6月4日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/06/04 11:17

    〔記者林志怡／台北報導〕昨起台灣受到滯留鋒面影響，各地出現明顯降雨，今日白天雨也持續下不停。中央氣象署指出，雖鋒面逐漸遠離，但台灣仍受到鋒面後方低壓系統影響，各地白天氣溫偏低，且一直到週五前，各地雨勢雖會逐漸趨緩，但仍不會完全轉晴，直到週五過後才會恢復夏季的天氣型態，白天晴時多雲，午後有雨。

    中央氣象署科長林伯東指出，今明兩天台灣持續受到滯留鋒影響，今日上午鋒面位於台灣南端，鋒面後方的低壓系統仍在台灣上空，造成今日白天各地雲量偏多且有雨，且中南部、台東、各地山區可能有局部大雨出現，待入夜後鋒面逐漸遠離，雨勢也會逐漸趨緩，但降雨仍會持續。

    明日鋒面將進一步往南遠離，台灣周邊風向轉為南風至西南風，並帶來較潮濕的空氣，各地仍持續有降雨發生，且受到午後熱力作用，宜蘭、花蓮地區容易有大雨出現，且可能有短延時強降雨，甚至一路持續至晚間。

    林伯東說，週五至下週二期間，台灣周邊環境維持南風至西南風，但水氣逐漸減少，天氣將趨於穩定，其中週五各地仍會有午後降雨，清晨、晚間的中南部地區有零星降雨，週六至下週一則恢復夏季天氣型態，午後各地有雷陣雨，且白天、近中午需注意高溫，中南部晚間則需注意西南風與局部環流帶來的零星降雨。

    此外，下週二將有另一道鋒面在華中、華南建立，台灣周邊風向轉為南風至偏東南風，但整體還是維持夏季的天氣型態。

    林伯東也提到，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，但這個區域目前有高壓影響，因此並沒有利於熱帶系統發展為颱風的條件，預報也顯示這個天氣系統的強度不太會有明顯發展，未來以熱帶雲系形式通過菲律賓機會較高。

    但林伯東也提醒，目前時序進入夏季，菲律賓東方海面及南海較容易有對流雲簇發展，若條件配合可能生成颱風，氣象署也會持續關注後續情況。

    6月5日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    6月5日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播