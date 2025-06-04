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    成大團隊AI平台提升材料預測精度與效率研究 登上國際頂尖期刊

    成大材料系教授張高碩（右）與蘇彥勳（左）團隊，為台灣材料科學發展立下重要里程碑。（成大提供）

    成大材料系教授張高碩（右）與蘇彥勳（左）團隊，為台灣材料科學發展立下重要里程碑。（成大提供）

    2025/06/04 11:11

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學材料科學與工程學系教授張高碩與蘇彥勳團隊，利用生成式AI與強化學習技術等先進科技，導入5G、6G無線通訊與智慧車用雷達必須使用到的介電質材料研發上，大幅加快其速度，相關成果發表在國際頂尖期刊《材料化學功能性元件》（Journal of Materials ChemistryC），並獲選為封面文章。

    團隊表示，利用AI加速新科技的研發，已是全球趨勢，但在材料這一部分，發展比較晚些。為突破傳統材料研發流程中高成本與冗長周期的限制，團隊開創性導入生成式人工智慧（AI 2.0）與強化學習技術，建構一套能自我學習、預測與推理的材料設計平台，目前也對外開放，以協助產業界。

    團隊表示，平台整合機器學習、無監督／自監督學習（有監督可以協助除錯，提高準確度）與高通量計算方法，從海量結構與特性資料中，自主探索最具潛力的新型材料，顯著提升材料預測精度與開發效率，成功應用於高頻電介質材料的快速篩選與優化。這是台灣首度將AI 2.0技術深度應用於新材料加速設計的研究實證，利用AI運算改變研發流程的革命性方法。

    張高碩表示，「簡單地說靠著現在很流行的ChatGPT，就能研發新材料」，但團隊必須為平台充實材料方面的龐大資料庫，並以實體的實驗結果輔助，才能提高其結果的準確度。在經過兩年的努力後，平台目前的準確度幾乎可以超過9成，相當不容易。

    蘇彥勳則表示，國際頂尖期刊能將團隊的成果放在封面，最主要就是AI的運用，顛覆了過去傳統材料研發的流程，也勢必成為未來的趨勢。

    團隊由成大材料系張高碩教授、蘇彥勳教授、丁志明講座教授、阮至正教授與陳嘉勻教授共同主持研究計畫，成員包括博士後研究員印度籍阿密特夏瑪（Amit Kumar Sharma）、博士生邱彥倫、碩士生鄭泰明等，計畫獲得國科會工程處材料學門支持。

    成大團隊利用生成式AI與強化學習技術等科技，研發介電質材料，相關成果發表在國際頂尖期刊《材料化學功能性元件》。（成大提供）

    成大團隊利用生成式AI與強化學習技術等科技，研發介電質材料，相關成果發表在國際頂尖期刊《材料化學功能性元件》。（成大提供）

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