為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄114年客家婚禮招募中 客委會：限量釋出20對幸福名額

    高雄114年客家婚禮招募中，限量釋出20對幸福名額。（客委會提供）

    高雄114年客家婚禮招募中，限量釋出20對幸福名額。（客委會提供）

    2025/06/04 10:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕一年一度高雄市獨有的「客家婚禮」即日起開放新人報名，預計於今年11月29日、在充滿客家意象的盤花公園隆重登場，限量釋出20對幸福名額，歡迎有意攜手共度人生的佳偶一起留下美麗回憶。

    高市客委會主委楊瑞霞表示，今年婚禮以傳統客家禮俗為基底，結合現代感動元素，為新人打造一場別具意義的團體婚禮儀式。

    她說明，凡年滿18歲，對客家文化有興趣者，且於114年1月1日至客家婚禮舉辦日（含當日）前完成結婚登記者，皆可報名參加，預計錄取20對新人，獲選新人參加者將獲贈精美結婚證書、價值6000元禮券（或等值好禮），及專屬的藍衫禮服婚紗攝影電子檔。

    婚禮當天，新人們將身著客家藍衫禮服，共同完成迎親、上燈、插頭花、食新娘茶等儀式，體驗傳統又溫馨的客家婚禮流程，歡迎準新人們踴躍報名參加，讓傳統客家文化在愛情的見證中延續，共同締造一場難忘又富文化底蘊的幸福婚禮。

    報名方式採線上與紙本雙軌進行，即日起至114年7月31日（四）止，紙本報名以郵戳為憑。報名者須檢附戶籍謄本、身分證影本、「我們的故事」、生活合照等資料，詳情可到高市客委會官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播