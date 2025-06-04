高雄114年客家婚禮招募中 客委會：限量釋出20對幸福名額

高雄114年客家婚禮招募中，限量釋出20對幸福名額。（客委會提供）

2025/06/04 10:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕一年一度高雄市獨有的「客家婚禮」即日起開放新人報名，預計於今年11月29日、在充滿客家意象的盤花公園隆重登場，限量釋出20對幸福名額，歡迎有意攜手共度人生的佳偶一起留下美麗回憶。

高市客委會主委楊瑞霞表示，今年婚禮以傳統客家禮俗為基底，結合現代感動元素，為新人打造一場別具意義的團體婚禮儀式。

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她說明，凡年滿18歲，對客家文化有興趣者，且於114年1月1日至客家婚禮舉辦日（含當日）前完成結婚登記者，皆可報名參加，預計錄取20對新人，獲選新人參加者將獲贈精美結婚證書、價值6000元禮券（或等值好禮），及專屬的藍衫禮服婚紗攝影電子檔。

婚禮當天，新人們將身著客家藍衫禮服，共同完成迎親、上燈、插頭花、食新娘茶等儀式，體驗傳統又溫馨的客家婚禮流程，歡迎準新人們踴躍報名參加，讓傳統客家文化在愛情的見證中延續，共同締造一場難忘又富文化底蘊的幸福婚禮。

報名方式採線上與紙本雙軌進行，即日起至114年7月31日（四）止，紙本報名以郵戳為憑。報名者須檢附戶籍謄本、身分證影本、「我們的故事」、生活合照等資料，詳情可到高市客委會官網查詢。

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