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    北市化學品安全稽查開跑 59家學術與醫療機構列入重點對象

    台北市環保局查核運作紀錄及安全資料表。（圖由台北市環保局提供）

    台北市環保局查核運作紀錄及安全資料表。（圖由台北市環保局提供）

    2025/06/04 10:48

    〔記者劉詠韻／台北報導〕為強化實驗室化學品安全管理，台北市環保局即日起對59家學術研究暨醫療機構，展開大規模稽查，實地檢查所運作的毒性或關注化學物質，透過加強輔導與督導，確保實驗室依規運作及落實化學物質安全管理，防範意外事件發生，提升整體學術研究環境安全。

    環境部為強化國內學術研究機構對化學物質管理的重視與實務落實，啟動全國性稽查計畫，檢視各研究機構對毒性及關注化學物質管理情形法規符合度。台北市為全國研究機構最密集的城市，共計59家學術研究暨醫療機構列入本次查核名單，包含大專院校26家、學術研究性質機構16家及醫療機構17家，占全國總數288家的近五分之一，查核範圍與密度居全國之冠。

    環保局表示，專案稽查重點包括是否依許（核）可文件運作，是否落實毒性及關注化學物質管理法規定，並檢視危害物質的存放、標示及處置流程等是否完善，如稽查發現違法情事，將要求限期改善，並列為持續追蹤對象，依法辦理後續複查及告發處分，確保相關單位即時改善，消除潛在風險。

    環保局說，學術研究機構為知識與技術發展重鎮，其實驗室普遍涉及多樣化學物質操作，須建立並落實嚴謹的管理制度，透過本次稽查行動，期望強化法規遵循，並深化研究單位對化學安全風險的認知與應對能力，共同營造安全、永續的環境。

    台北市環保局全面檢視學術研究機構實驗室，查核毒性及關注化學物質標示。（圖由台北市環保局提供）

    台北市環保局全面檢視學術研究機構實驗室，查核毒性及關注化學物質標示。（圖由台北市環保局提供）

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