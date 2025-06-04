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    會勘左營站高鐵、高捷連通道 許智傑：最快年底完成基本設計

    立委許智傑、李昆澤邀交通部長會勘高鐵左營站聯通道計畫。（許智傑團隊提供）

    立委許智傑、李昆澤邀交通部長會勘高鐵左營站聯通道計畫。（許智傑團隊提供）

    2025/06/04 10:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委許智傑、李昆澤邀請交通部長陳世凱會勘高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形，許智傑表示，經在地立委李柏毅多次協商，建置連通道已有共識，他分析連通道開通後對高雄有三大意義。

    除立委與官員，高雄市議員李雅慧、黃文志等及楠梓區和昌里長周海玲也出席，瞭解連通道規劃情況、進度與效益。

    許智傑分析連通道對高雄有三大指標意義，分別是帶動演唱會經濟效益、轉乘運輸更方便、人流疏散更安全；他也回顧過去推動兩項高鐵政策，包括增設客運轉乘指示牌、改善停車場電子指示牌，都讓乘客更便利。

    許智傑說明，高鐵左營站原本計畫就有預留高鐵轉乘高捷的空間，但當時未一步到位，導致長期以來高鐵左營站需要先到月台再下樓轉乘捷運，造成旅客及居民的搭乘上的不便。

    市長陳其邁去年5月將地下聯通道設置納入都市更新案的建設計畫，立委李柏毅更去年8月會勘要求兩個月內完成可行性評估，許智傑與李昆澤進一步督促交通部，終於取得多方共識，預計最快今年底就會完成基本設計，有望逐步進行施工。

    立委許智傑、李昆澤會勘高鐵左營站聯通道計畫。（許智傑團隊提供）

    立委許智傑、李昆澤會勘高鐵左營站聯通道計畫。（許智傑團隊提供）

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