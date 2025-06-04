東港黑鮪魚今年價穩、品質優 禁撈期延後至6/8

5月29日東港單日成交473尾，創下國際配額制度實施以來最高紀錄。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/04 10:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年屏東黑鮪魚季表現亮眼，本季每日進港黑鮪魚價量穩定，近日維持在250至300尾，成交價格介於每公斤120元至450元之間，漁業署禁撈期也從原訂6月5日延後至6月8日凌晨0時，今年黑鮪魚不僅漁獲豐碩，品質更達頂尖水準，吸引眾多買家回流，線上直播商機與東港、恆春半島餐廳需求同步推升，讓這塊「海上黑金」成為漁業與地方經濟的耀眼明星。

今年黑鮪魚季從4月延燒至6月，漁獲量屢創新高。5月29日東港單日成交473尾，創下國際配額制度實施以來最高紀錄。為避免市場供過於求，漁業署精準調控，原本每艘漁船可領30尾捕撈標籤，5月底全國配額逼近2200噸的7成後，標籤數縮減至4、6、8尾，依船噸數分配。同時，禁撈期從原訂6月5日延後至6月8日凌晨0時，給予300至400艘漁船喘息空間。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，上週許多持30尾標籤的漁船尚未返港，如今陸續進港的船隻多以4至8尾標籤為主，進港量控制得宜，價格穩定。數據顯示，東港近期每日進港逾300尾，遠超蘇澳與新港的20至30尾，穩坐黑鮪魚交易龍頭寶座。

品質管控是今年漁季的亮點。漁業署特別規定，成交價低於每公斤100元的黑鮪魚必須用於加工，不得與生食級混淆，避免魚身損壞的低品質魚影響市場行情。這項措施確保生魚片愛好者能享受到頂級黑鮪魚，餐廳業者也信心大增。相較去年因有心人士操弄導致價格崩盤，今年市場買氣復甦，直播銷售與恆春半島餐廳需求旺盛，連多年未進場的買家也回流搶購。官方雖針對大量魚貨研擬冷凍補助計畫，但仍趕不上今年黑鮪魚季。

鄭鈺宸表示，漁船作業區域也影響漁獲特性。東港漁船多南下菲律賓海；蘇澳漁船則北上日本海域，今年黑鮪魚體型偏瘦，價格與往年同期持平，未因豐收而崩跌。漁業署靈活調整配額與禁撈期，至6月2日全國配額已使用8成，顯示管理得當。今年穩定的價格、優質的魚貨，加上觀光熱潮，讓東港黑鮪魚季不僅是漁業盛事，更是屏東的經濟與文化亮點。

今年屏東黑鮪魚季表現亮眼，本季每日進港黑鮪魚數量穩定維持在250至300尾。（記者蔡宗憲攝）

黑鮪魚「海上黑金」成為漁業與地方經濟的耀眼明星。（記者蔡宗憲攝）

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