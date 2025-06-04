大學申請入學明起填志願 6/12公布分發結果

大學申請入學明起開放填志願，分發結果將於6月12日公布。（資料照）

2025/06/04 10:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學甄選入學委員會今天表示，大學「申請入學」錄取生（含正、備取生）明天起開始進行上網登記就讀志願序，今年共有4萬8885人符合登記資格，分發結果預計6月12日公布，若未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

今年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）應於6月5日至6月6日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

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甄選會說明，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。

而必須特別注意的是，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

「申請入學」錄取生若同時經台北教育大學音樂學系、台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。統一分發結果預定於6月12日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

此外，今年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

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