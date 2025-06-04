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    卡皮巴拉七美島向孩子宣導 背後有段溫馨故事

    海梓家族與望安警分局，聯手宣導反詐騙。（望安警分局提供）

    海梓家族與望安警分局，聯手宣導反詐騙。（望安警分局提供）

    2025/06/04 10:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕浪漫愛情象徵的七美島，不僅是情侶聖地，近來也成為大型人偶聚集處，望安警分局長黃一航與警察寶寶登島，巧遇「海梓家族」卡皮巴拉玩偶，雙方攜手與當地孩童進行了一場充滿愛與教育意義的反詐騙、反毒宣導活動，讓平日嚴肅的法治教育，添上了溫柔又療癒的色彩，同時背後還有一段溫馨故事。

    這隻卡皮巴拉玩偶並非單純的可愛吉祥物，其背後承載著一段動人的生命故事。卡皮巴拉是由「海梓家族」所承租，這個團體是一群中、重度海洋性貧血病友所組成的病友家族。他們自出生起就需仰賴定期輸血才能維持生命，每隔2到3週就需前往高雄醫學大學附設醫院輸血。

    這次他們遠從高雄來到澎湖，目的並不只是旅遊，而是為了陪伴他們從小至今長期照顧他們、被暱稱為「阿變阿姨」的資深護理師，一同度過母親節。對病友而言，阿變阿姨就是「二媽」，另外還有病友們口中的牛牛，他是位澎湖出身的重度海貧患者，牛牛熱愛卡皮巴拉，曾經夢想著回到家鄉七美看場煙火，然而命運無情，去年因器官衰竭不幸離世。

    為了完成牛牛未竟的心願，也為了讓「二媽」有個溫暖難忘的母親節，病友們號召齊聚澎湖，在牛牛的故鄉—七美，身穿印有兩隻母牛與小牛圖案的團體服，以此象徵二媽與孩子們間的親情聯結，也象徵著牛牛的精神永遠陪伴在側。而卡皮巴拉玩偶正是這次行動的重要象徵—療癒、溫暖、堅強，也是牛牛喜愛的象徵。

    卡皮巴拉與警察寶寶相遇七美，幕後有一段故事。（望安警分局提供）

    卡皮巴拉與警察寶寶相遇七美，幕後有一段故事。（望安警分局提供）

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