南一中發表《南一文粹》學測國文滿級分李昱辰傳授秘訣

南一中學生李昱辰分享寫作技巧。（南一中提供）

2025/06/04 10:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中發表年度學生寫作精選集《南一文粹》，71篇優秀作品，記錄青春時光裡最真摯的思想與情感，內容橫跨知性與情意兩大篇章，體現學生在理性思辨與感性抒發上的雙重成長。

《南一文粹》集結113學年度全校國語文寫作學習成果，收錄59位學生共71篇作品。今年學測國文獲得滿級分的李昱辰，就有3篇作品入選。他分享自己的寫作秘訣，先弄清楚題目想要問的重點，多去思考，向下挖掘，下筆時先緊扣題目立論，再舉充足的實例加以論證；可善用「首先……；其次……」等詞語，讓書寫有條理，並運用比喻手法，讓論述更具體。

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甫獲2025總統教育獎奮發向上獎的蘇漴偉，有2篇文章入選。他提到自己高一時的寫作常常不如己意，原因是無法處理好自己情緒。他也體會到，能做好自我管理，才能有餘裕梳理心情，從容表達。而自己也從參加演說競賽的經驗中，學習「以資料作戰」，累積豐富的素材，才能言之有物。

此次高二科學班共有10位學生的作品入選《南一文粹》，為入選學生數最多的班級。其中，黃品茉書寫青春愛情的經驗，第一次的心靈觸動，卻因為膽怯而錯過愛情。黃靖婷以文字記錄生活與回憶，讓文字不再是制式的標準答案。許哲瑜則自稱是「理工男」，原本不擅長書寫，但在國文老師梁佳雯的指導下，開始捕捉生活素材，書寫儀隊日常的點點滴滴，寫到欲罷不能，甚至完成2000餘字的長文投稿文學獎。

主編楊子賢老師表示，文字不僅是思考的軌跡，更是與世界對話的媒介。知性篇涵蓋事件評論、觀點闡述、立場論證與圖像詮釋；情意篇則從人物描寫、生活感懷到生命想像。

台南一中校友總會第1屆理事長吳榮彬不只全額贊助書本印製，更特別設立國文寫作優勝獎，頒給每位入選同學獎學金及獎狀，鼓勵學子投入寫作，鍛鍊語文表達能力。

南一中校長廖財固說，《南一文粹》是文學陶冶的見證，也是一所百年名校深耕語文素養的展現。

蘇漴瑋分享寫作心得。（台南一中提供）

許哲瑜寫作心得。（台南一中提供）

南一中發表《南一文粹》新書。（台南一中提供）

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