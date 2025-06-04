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    聚焦綠能與廉政 國土署與中正大學探討防貪

    內政部國土署與中正大學犯防所舉辦論壇。（中正犯防所提供）

    內政部國土署與中正大學犯防所舉辦論壇。（中正犯防所提供）

    2025/06/04 09:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為加強公共工程及綠能產業的廉政建設，內政部國土管理署與國立中正大學犯罪防治研究所昨（3日）在中正大學舉辦「國土永續經營–論綠能政策與貪瀆犯罪」誠信透明論壇，邀集產官學界代表齊聚，針對綠能開發中的風險控管、利益衝突與透明機制進行深度對談，盼建構更清廉與永續的能源發展環境。

    論壇昨在中正大學教育學院二館倬章國際會議廳舉辦，與談者包括國土管理署副署長徐燕興、法務部廉政署南部地區調查組組長許嘉龍、嘉義地檢署檢察官林仲斌、中正大學犯罪防治系教授馬躍中等專家學者，針對綠能政策推動過程中可能產生的貪瀆風險提出觀察與建議。

    徐燕興指出，綠能雖是國土永續的重要策略，卻也面臨被少數不良業者投機行為污名化的問題，推動綠能應回歸國土計畫核心價值，落實行政透明，確保政策公平與正義。

    許嘉龍表示，為防制綠能相關犯罪，廉政署協助機關檢視流程與程序的透明度，國土管理署與中正大學合作，透過學術研究深入分析綠能領域的貪瀆成因，期盼透過跨界合作找出解方，提升全民參與與廉政意識。

    馬躍中分享研究成果，針對綠能犯罪的形成因素進行系統性分析，結合來自產官學及司法實務的意見，包括檢察官與廉政官的實務經驗，對當前綠能政策提出建議，期盼為政府提供修法與監管方向。

    論壇有各界近百位貴賓與會，包括中正大學法律系副教授林琬珊、謝國欣、洪令家、高雄大學助理教授張鈺光、律師朱家穎等，共同參與討論，為台灣的綠能轉型與廉政發展建言，期盼持續透過研究與對話，深化政策規劃與監督，打造公平、透明的綠能發展環境，確保土地、能源建設能「合法、透明、有效率」被運用。

    各界專家學者探討綠能與廉政。（中正犯防所提供）

    各界專家學者探討綠能與廉政。（中正犯防所提供）

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