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    梅雨鋒面水氣豐沛！ 林德恩：西半部仍有局部大雨發生

    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，整個西半部地區今天仍有局部大雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。（圖擷取自臉書）

    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，整個西半部地區今天仍有局部大雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。（圖擷取自臉書）

    2025/06/04 10:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）晨各地區平地的最低氣溫約在21至24度之間，受鋒面影響，氣象署持續針對台中以南以及台東發布大雨特報。對此台灣大學大氣科學博士林得恩指出，整個西半部地區今天仍有局部大雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。

    林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，梅雨鋒面，水氣供輸充沛！昨日，受滯留鋒面影響，全台均有降雨現象；其中，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及花蓮縣、臺東縣等縣市前後也都有發布到豪雨警戒，且多為短延時強降雨的型態。前3名的累積降雨量分別為臺南安南的165mm，臺南新市的148mm，以及高雄茄萣的142mm。

    林德恩直言，今日，隨著鋒面緩慢移動到中臺灣、南臺灣，台中以南（尤其是在山區）以及花東地區仍為集中且顯著的降雨熱區；北臺灣環境風場則轉為東北風，降雨型態同步調整為短暫陣雨，整個西半部地區今天仍有局部大雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。

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