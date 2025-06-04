桃市壽山高中爆老師霸凌 數理資優班20人想轉班

桃園市議員黃瓊慧分享壽山高中數理資優班學生痛陳遭數學老師情緒霸凌的貼文，要求桃園市政府教育局立即啟動調查。（圖取自黃瓊慧桃園觀察日記臉書）

2025/06/04 09:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市立壽山高中一年十班數理資優班學生昨天晚間透過網路發聲，痛陳遭到數學老師情緒霸凌且不合理扣分，動輒言詞羞辱學生，該師近日還搞出「班上秩序表單」要學生投票「誰上課表現不好」，要以此作為獎懲依據，卻沒說如何統計也不公開結果，根本是想藉黑箱作業整肅平常敢發聲的學生，學生公開表單網址「希望大家灌爆它」；這名學生說，班上有20人想轉出數理資優班，他們不是沒有透過正常管道申訴，但是「整個系統都在縱容」，只能透過網路發聲。

桃園市議員黃瓊慧今（4）日上午分享壽山高中學生貼文，她說，壽山高中數理資優班的同學受不了被老師長期言語羞辱只好上網求援，甚至投訴到學校及教育局去，但桃園的教育局到底在哪裡？請立即啟動調查！

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上網求助的壽山高中數理資優班學生說，這不是單一事件，而是從開學以來就一直被數學老師情緒霸凌、亂扣分數。學生舉例說，學校明明規定8點10分才算遲到，這名老師卻在8點前點名，沒到就扣分，更誇張的是還用「打掃沒掃好、上公民課講話、態度不好」這些跟數學課無關的事情「扣數學分數」。

求助學生並說，數學老師常在班上當眾羞辱學生，有同學被他說「你成績倒數，就是個廢物」、「什們都做不好，你就沒救了」，甚至還說「你們讀社會組還來上數A，我就亂教，受得了的就繼續上啊」。我們一群同學曾找學校、教育局投訴，主任來班上說「會給交代」，結果甚麼都沒改，完全不了了之，「我們只要一點公道，卻什們都得不到，連被聽見的機會都沒有」。

該學生並說，最近學期末了，數學老師還搞出一份「班上秩序表單」，要學生投票「誰上課表現不好」，要以此作為獎懲依據，卻沒說如何統計也不公開結果，根本是想黑箱作業整肅平常敢發聲的人。學生並公開表單連結，「請大家灌爆這份表單，讓它失去效果」，不要讓老師繼續用這種方式傷害學生，也請大家轉發貼文及留言，讓這件事被更多人知道。

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