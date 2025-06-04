百年社口派出所新舊建築融合 獲「建築園冶獎」肯定

社口派出所為日治時期的百年建築，日前完成修復與新建三層樓辦公大樓串接共構，榮獲「2025年建築園冶獎」舊建築再生類獎肯定，成為舊建築活化再利用的新典範。（圖由民眾提供）

2025/06/04 09:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局豐原分局的社口派出所，為日治時期的百年建築，日前完成修復與新建3層樓辦公大樓串接共構，經參加「2025年建築園冶獎」，在「舊建築再生類」項目中獲獎，成為舊建築活化再利用的新典範。

「建築園冶獎」具有31年歷史，是極少數由民間頒獎給縣市政府的獎項，有建築界奧斯卡獎的美譽，被視為建築美學與推展城市行銷的重要指標。

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社口派出所前身為「社口警察官吏派出所」，成立於1903年，見證地方發展與治安歷史，1935年中部大地震，「社口官吏派出所」嚴重毀損，重修為鐵筋混凝土加強磚造，但仍保有日式建築樣貌，2019年豐原警分局為改善辦公環境規劃重建，由詹益寧建築師設計，港森營造有限公司承造，設計過程中注重「新舊共融」、「新舊傳承」、「永續守護」的意象，依歷史資料照片對舊建物進行修復，保留原有建築風貌。

其中，最有特色的是建築正立面中央入口處由羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇的門廊，上方垂直飾條的牌樓，牆面面飾材為洗石子，並以仿磚砌分割方式，局部貼垂直長條的米黃色溝面磚（俗稱十三溝），並於後方興建地上3層樓的辦公廳舍，再透過1樓時空光廊的串接，達成新舊建物連結，使1樓成為有歷史文化元素的辦公及為民服務空間；新建物樓上則設置員警備勤室、健身房、廚房等提供員警使用，不僅保留珍貴歷史記憶的傳承，也滿足現代派出所營運與治安需求。

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