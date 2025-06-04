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    險象環生！台北信義商圈夜店人車爭道 警方研議對策

    台北市信義商圈的松壽路20巷每逢周末夜晚總聚集大批人潮，衍生人車爭道情景，險象環生。（記者邱俊福翻攝）

    台北市信義商圈的松壽路20巷每逢周末夜晚總聚集大批人潮，衍生人車爭道情景，險象環生。（記者邱俊福翻攝）

    2025/06/04 09:18

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市永康商圈上個月開始試辦「永康街人本城市假日漫步區」，而在夜店林立的信義商圈，其松壽路20巷只要周末夜晚，因聚集欲進入夜店人潮，衍生人車爭道現象，夜店雖派交管管制，仍險象環生，引發網友熱議，交通安全問題也讓轄區台北市警局信義分局困擾已久，正研擬對策解決。

    信義分局表示，台北市松壽路20巷道為往北的單向道，每周五、六、日晚間10時許至凌晨2時許，常聚集很多無法進入夜店的遊客，人潮更溢出到巷道上，而附近剛好是微風南山商場的停車場出口，當有車輛離開時，因須往北行駛該巷道，馬上陷入人潮中，引發交通安全疑慮。

    近期許多網友還為此PO文熱議，包括「連署...週末封街...亞洲各城市都有類似街道，就唯獨台北沒有」、「松壽路20巷可以改雙向道，就不會這麼嚴重了」等等，以及提議可採國外商業區徒步區 （酒吧街）方式。

    目前為維持該巷道交安問題，相關夜店會派出安管人員協助儘量將人潮勸導到巷道兩側，讓車輛能夠行進，但因安管人員非執法人員，仍非常吃力。

    信義分局表示，為解決該巷道交安問題，建議可在人潮聚集的每周五、六、日晚間10時許至凌晨2時時段，將微風南山商場的停車場出口以北的松壽路20巷道，規劃成徒步區，停車場出口以南巷道規劃成雙向，讓車輛能往南駛離，避免車輛陷入人潮中，以防萬一車輛突然暴衝，將威脅行人安全，至於應採何對策因應，較為完善，仍待交通局等相關單位共同會勘研究。

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