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    鋒面影響今明仍有局部雷雨 吳德榮：下週密切觀察熱帶擾動

    今明受梅雨季第5波鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。（資料照）

    今明受梅雨季第5波鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。（資料照）

    2025/06/04 09:01

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）晨各地區平地的最低氣溫約在21至24度之間，受鋒面影響，氣象署持續針對台中以南以及台東發布大雨特報，預估要到週五（6日）鋒面才會減弱，氣溫回升，下週有熱帶擾動可能發展，密切觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今受梅雨季第5波鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生；北台轉涼。各地區氣溫為：北部21至27度、中部22至30度、南部24至32度、東部22至32度。

    明（5日）鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大。週五、六（7日）鋒面東移減弱，氣溫逐日升，午後仍有局部陣雨或雷雨，受西南風影響，西南部清晨、上午亦偶有局部陣雨或雷雨的機率。

    預估下週日至週三（8至11日）各地晴時多雲，天氣熱如夏，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

    各國模式模擬顯示，下週南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，但各國模擬結果很分歧，對梅雨季的大氣型態，也造成不同程度的破壞，各國模擬的「不確定性」都很大；下週四、五（12、13日）的天氣，與熱帶擾動的動態有關，需持續觀察模式調整。

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