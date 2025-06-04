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    10縣市大雨特報！全台嚴防豪雨雷擊 北部低溫僅21度

    中央氣象署表示，今天滯留鋒面影響，各地易有短延時強降雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天滯留鋒面影響，各地易有短延時強降雨。（資料照）

    2025/06/04 06:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（4日）滯留鋒面影響，易有短延時強降雨；台灣中南部及花、東地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區則有短暫陣雨，其中西半部、東南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，清晨南部地區甚至有局部豪雨發生的機率。

    此外，氣象署今天凌晨3時35分發布大雨特報稱，台中以南及台東地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

    氣溫方面，鋒面北側偏東北風，北台灣高溫為24至25度，其他地區高溫約27至28度；低溫方面，北台灣約21度，其他地區約24至26度。

    離島天氣方面，澎、金、馬均為短暫陣雨或雷雨。澎湖氣溫24至27度；金門氣溫21至24度；馬祖氣溫19至23度。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    明天（5日）鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨；東半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、東部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

    6日、7日水氣偏多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    8日、9日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

    10日東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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    21 ~ 24 24 ~ 27 26 ~ 28 24 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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