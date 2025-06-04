0604各報重點新聞一覽

宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉收受不正利益，台北地檢署昨指揮廉政署搜索陳歐珀住處，並約談陳歐珀夫妻等9名被告。（資料照）

2025/06/04 06:46

自由時報

前立委陳歐珀涉收不正利益 護航推動法案 檢廉搜索約談

宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉幫商港業者向台灣港務公司協調租金，或推動「商港法」修法等事項，涉有收受不正利益情形；台北地檢署昨指揮廉政署兵分十四路搜索陳歐珀住處等，並約談陳歐珀、陳妻徐慧諭及涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等九名被告，全案朝違背職務行、收賄等罪嫌偵辦。

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檢方：邵琇珮證詞 京華城案柯全知道 柯裁示送都委會 2年多火速通過 量身打造個案

台北地院審理京華城容積等弊案，昨二度傳喚同案被告、北市府都發局前總工程司邵琇珮作證。檢察官認為邵的證詞證明，柯文哲早在二○一八年就知道，一旦提高京華城容積率，價差就是上百億元，而公務員是依柯文哲裁示，將陳情案送都委會研議，且僅花兩年多就火速通過，並給予廿％額外容積獎勵，是明顯不公平、量身打造的個案。

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宜蘭88歲無照翁 逆上國五連環撞 長者駕車又出事 雪隧出口大驚魂

又是長者駕車出事！宜蘭縣八十八歲黃姓老翁無照駕車，昨天近午從頭城宜四線南下出口匝道，逆向開上國道五號南向車道，剛出雪隧的轎車駕駛見狀緊急煞車，遭後方車輛追撞，再推撞老翁轎車，造成三車連環車禍，所幸無人傷亡，老翁涉嫌公共危險罪被送辦。

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聯合報

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

南韓三日舉行總統大選，初步計票和各家韓媒出口民調顯示，進步派共同民主黨候選人李在明勝出，四日將在選舉結果正式確認後就職。截至台灣時間三日晚間十一時，根據逾五成計票結果，李在明以四成九得票率，領先主要對手、國民力量黨候選人金文洙的四成二七。

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魏哲家：台積赴美投資 技術不會外洩

台積電昨舉行股東會，股東關切台積電赴美擴大投資是否導致技術外洩？台積電董事長魏哲家斬釘截鐵地說：「不會。」至於台積電宣布擴大赴美投資千億美元在川普政府宣布對等關稅前提出，是否讓台美政府進行談判失掉有利籌碼，魏哲家說，這是兩國政府的事，不是他可決定及掌控。

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中國時報

李在明當選韓國總統 今上任

韓國第21屆總統選舉3日落幕，KBS、MBC、SBS等3大電視台晚間8時聯合公布出口民調結果，由共同民主黨候選人李在明以51.7％支持率大幅領先，擊敗主要對手國民力量黨候選人金文洙的39.3％，改革新黨候選人李俊錫僅獲7.7％。李在明在近午夜時向媒體簡短表示，「我將盡最大努力履行國民賦予我的重大責任與使命，不辜負國民的期待」。李在明預計4日於國會就職為韓國新任總統。

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討補助款 蔣萬安嗆政院官逼民反

行政院統刪各縣市一般補助款25％，引發地方強烈反彈。立法院財委會4日審查在野提案「足額撥付補助款刪減議案」，3日發文邀全台22縣市代表列席表達意見。台北市長蔣萬安轟政院「官逼民反」，4日下午他會陪同8位縣市首長赴行政院遞交訴願書，大家都希望中央能夠懸崖勒馬、改弦易轍。

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台北地院審理京華城容積等弊案，同案被告、北市都發局前總工程司邵琇珮昨出庭作證。（記者陳逸寬攝）

88歲黃姓老翁無照駕車，逆向上國道五號南向車道，造成3車連環車禍。（民眾提供）

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