雨炸台南！南區灣裡「水淹20公分」 緊急打掉臨時擋水牆

水利局長邱忠川（圖）現場勘查了解淹水情形及住戶災損狀況。（圖擷取自林依婷臉書）

2025/06/03 23:57

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市南區灣裡地區省躬一街周邊，傍晚因短時間強降雨，雖有抽水機啟動作業，但仍造成地區淹水深度高達20公分，傳出是市地重劃廠商擋住滯洪池進水口，大量雨水進不去，才造成積水向外蔓延，市府緊急應變排除。地政局長陳淑美及水利局長邱忠川等人隨即至現場勘查，了解淹水情形及住戶災損狀況。

南市南區灣裡地區於傍晚約16時左右開始降雨，依據中央氣象署統計台南市南區16時至19時累積降雨量為73毫米，其中17時至18時時雨量為46毫米，導致灣裡路61巷、88巷及211巷、省躬一街、灣裡活動中心及萬年殿前發生積淹水情事。

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經了解，喜樹灣裡地區由地政局辦理「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」刻正施作灣裡1滯洪池進流箱涵及溢流堰設施，因施工擋水需求於W*H=2.8M*1.5M箱涵內設置約1M高之臨時擋水牆，並預留約50cm之全斷面開口及25CM之排水管3支，保留雨水逕流可排進灣1滯洪池，惟因強降雨超出預留之通水斷面，台86旁已完工啟用之停20抽水站約於17時左右抽開始抽水，也不及排抽，導致上游集水區之雨水逕流無法順利排至滯洪池，造成淹水情事發生。

地政局接獲通報隨即通知施工廠商調派機具打除臨時擋水牆，以加速排水，並於緊急處置後，各區淹水狀況已於晚間19時30已排除。

陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃工程施工團隊施工期間務必隨時注意汛期間強降雨及預防措施，排水箱涵務必順暢，避免後續有類似情況發生，造成地方居民困擾及損失，已責請施工廠商逐戶調查，確認有無災損狀況，若有造成居民損失，將追究賠償責任。

南區灣裡地區今傍晚瞬間強降雨淹水，地政局重劃工程動員緊急應變排除。（南市府提供）

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