高捷地下經濟夯 黃線先設連通道預留空間

鳳山行政中心停車場將設捷運黃線Y17站出入口。（記者陳文嬋攝）

2025/06/03 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄地下經濟受歡迎，捷運黃線如火如荼施工，已完成黃、橘線整合，預計2034年通車，地方爭取Y17及Y18站設地下商店街，享受藝文、購物便利；捷運局表示，將先增設地下連通道，實現地下連通轉乘整合，串聯聯合開發基地等，並預留地下空間，配合區域經濟商業活絡。

捷運黃線總經費1442億元，全長近23公里，將設23座車站，橫跨鳳山等6個行政區，全線機電標及全線軌道標已完成發包施工中，土建標Y1至Y8站、Y16至18站也完成發包施工中，Y9至Y15站、Y19至Y23站辦理細部設計中，預計2034年完工通車。

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其中捷運黃線有2處與台鐵共乘車站，包括Y17鳳山行政中心站、Y10民族站2處車站，將設地下連通道，與台鐵正義、民族車站共乘；Y18衛武營站設於澄清路上，兩側有聯合開發基地，將打造2條地下連通道，串聯橘線O10建軍站與衛武營國家藝術文化中心，再透過O11站鳳山西站與三井購物中心毗鄰。

地方爭取Y17、Y18站設地下商店街，立委許智傑推動衛武營地下街，比照台北東區地下街，爭取引進商業模式，創造地下經濟，串聯三井購物中心、衛武迷迷村等，打造高雄中城亮點，帶動地方經濟與觀光發展。

鳳山忠義里長李朝清表示，地方引頸期盼捷運地下街，不但能引進人潮，增加居住人口，也能提供年輕人創業，尤其高雄天氣很熱，民眾逛地下街，消費又消暑，將爭取比照日本車站模式，打造智慧、文創等特色商店街，與地方傳統產業共生，發揮加乘效應，讓1加1大於2，促進地方經濟活絡，提升整體生活品質。

捷運黃線進行鳳山區澄清路人行道削減工程。（記者陳文嬋攝）

捷運黃線進行鳳山區澄清路人行道削減工程。（記者陳文嬋攝）

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