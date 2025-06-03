全國高中古詩詞曲文吟唱比賽 鳳山高中樂舞上場奪冠

高雄鳳山高中榮獲第11屆全國高中古詩詞曲文吟唱比賽團體組第一名。（校方提供）

2025/06/03 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立鳳山高中顏妤庭等12名學生今年以北宋詞人柳永《雨霖鈴》，參加第11屆全國高級中等學校古詩詞曲文吟唱比賽，學生們演奏古箏、琵琶等，更翩翩起舞美不勝收，完美呈現優美意境，榮獲團體組第一名。

鳳山高中老師盧怡靜、李欣倫、黃琬真及林秀美4人，帶領顏妤庭等12名學生，從3月成軍、4月每天午間集訓，引導學生們理解古典詩詞，指導學生吟唱詞曲，搭配樂器及舞蹈，穿插現代詩朗誦，每一幕經過反覆嘗試、想像與調整步驟。

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學生們透過討論與揣摩、修整，從生澀到精熟，從聲音高低轉折，到情緒醞釀鋪陳，從情緒細膩鋪陳，再到身段走位修正，反覆練習力求精準，完成史詩級般詩詞吟唱演出。

尤其這次參賽曲目選擇北宋詞人柳永《雨霖鈴》，師生為了完美呈現吟唱曲目的優美意境，由學生劉育呈拉二胡、邱翊慈吹梆笛、陳姵霓彈古箏、宋伊儒彈琵琶，王鈿翩翩起舞，展現精湛舞藝，美不勝收脫穎而出。

校方表示，4名老師犧牲午休時間，賽前更是每天中午團訓，不是囫圇吞個御飯糰充數，就是餓著肚子練完，立刻接著上課，師生不畏辛苦，努力完成夢想，歷經5月複賽，再到6月決賽，為學校爭取榮耀。

學生陳姵霓表示，這次詩詞吟唱比賽是很特殊體驗，認識很多很有才華新朋友，聽著同學們朗誦聲和歌聲，不用抬頭也能感受彼此默契﹔演繹角色投入情感，不論是男主角深情、女主角離情、舞者輕盈舞步，短短幾句台詞感受角色個性，老師編排走位、輪流吟唱方式，讓表演在視覺和聽覺上更加靈活，精緻妝造更讓人穿越時空隔閡體驗。

學生方敬淳認為老師們細心引導及團隊夥伴耐心陪伴，讓他走進柳永筆下那段欲語還休的送別時光，體會「多情自古傷離別，更那堪、冷落清秋節」萬般哀愁；每一遍朗誦都是一次情感醞釀與心靈對話，古典詩詞生命在眾人集思廣益下再度復活。

校長吳曉暢表示，學校不僅重視學科能力，也發揚傳統曲詞文化之美，期使學生能有更多元學習資源，以提升文化素養，這次榮獲佳績讓優美曲詞繼續在鳳中永遠傳唱流芳。

高雄鳳山高中榮獲第11屆全國高中古詩詞曲文吟唱比賽團體組第一名。（校方提供）

高雄鳳山高中榮獲第11屆全國高中古詩詞曲文吟唱比賽團體組第一名。（校方提供）

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