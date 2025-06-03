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    中壢新明市場先建後拆、原地安置 攤商憂將來「回不去」

    桃園市政府拍板35年中壢新明市場大樓將「先建後拆、原地安置」。（記者李容萍攝）

    桃園市政府拍板35年中壢新明市場大樓將「先建後拆、原地安置」。（記者李容萍攝）

    2025/06/03 22:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府月前拍板啟動中壢區新明市場大樓重建計畫，採「先建後拆、原地安置」模式，融合社會住宅，打造現代化示範市場，預定2027年開工，2030年完工，現有攤商正辦理專案管理暨監造標案已於日前決標，預定2027年底完成安置。不過，市場攤商以中高齡居多，他們認為新明市場未來會比照中壢第一公有市場（大時鐘）一樣採促參BOT（興建、營運、移轉）模式進行，將來恐怕也是像第一公有市場拆除重建一樣，攤商們恐是「回不去了」。

    新明市場大樓建於1990年，曾被鑑定為海砂屋，於2015年曾經整修補強，時隔近10年因後續各單位進駐、建物承載力增加，市府經濟發展局前年底至去年3月再邀結構技師進行氯離子檢測和耐震詳評，結果發現相關數字較10年前惡化，目前市場內現有117攤，實際每天營運約80攤。

    隨著建物使用年限已久，加上海砂屋風險，市場結構安全日益堪慮，市府經濟發展局思考商圈更長遠的發展，啟動評估整棟大樓是否拆除重建或再做補強，市長張善政月前率市府團隊前往新明市場大樓現勘後宣布，採「先建後拆、原地安置」方式，在周邊停車場設置中繼商場，未來的新明市場將評估導入140戶的社會住宅、商業空間、青年創業與長照設施的可行性，打造「現代化示範市場」。

    市議員魏筠認為，新明市場大樓因海砂屋問題已確定要拆除重建，2年後新明中繼商場將設置於中壢區廣明路日月亭廣明二停車場（現中壢NOVA旁），預計可容納約130攤，目標於2027年底完工，屆時攤商將遷入新場址營業。她建請市府應保障攤商在重建期間及未來新市場的營運權益，透過周詳的規劃與溝通，將重建的衝擊降到最低。

    市議員黃崇真、彭俊豪也說，新明市場是許多中壢人的廚房，透過重建可為舊城區注入活水，對於新明市場大樓重建計畫樂見其成，但對於市場內的公益設施（如長照、青創等）需事先做好位置的全盤規劃，以此為基礎對於整體動線規劃要好好設計，不要重蹈覆轍過往新明市場的缺失，攤商中繼市場部分，先前有第一線反映，例如環境、排水、空調與交通等問題，請市府團隊要多加注意，避免攤商在重建過程中蒙受損失。

    中壢新明市場大樓1樓攤商憂心未來新大樓蓋好，他們恐怕也是「回不去了」。（記者李容萍攝）

    中壢新明市場大樓1樓攤商憂心未來新大樓蓋好，他們恐怕也是「回不去了」。（記者李容萍攝）

    中壢新明市場大樓2樓商店街有許多是從中壢第一市場拆除時就搬過來，沒想到如今又要二度搬走。（記者李容萍攝）

    中壢新明市場大樓2樓商店街有許多是從中壢第一市場拆除時就搬過來，沒想到如今又要二度搬走。（記者李容萍攝）

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