就是狂！愛女國中畢業 高雄爸送11座大花圈 校門口高調「站衛兵」

楠梓國中今天舉辦畢業典禮，高雄一位老爸大手筆送了11個大花圈擺在校門口，高調慶祝愛女畢業。（圖翻攝自高雄點臉書粉專）

2025/06/04 00:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕畢業季來臨，高雄市立楠梓國中將於週三（4日）舉辦畢業典禮前夕，有在地粉專分享高雄一位「女兒向日葵」老爸，大手筆送了11個大花圈擺在校門口，高調慶祝愛女畢業，讓網友看了笑翻。

臉書粉專「高雄點」3日分享攝於楠梓國中的照片，可以看到校門口有11個大花圈並排，組合成「慶祝陳O安同學順利畢業」的賀詞，相當高調顯眼，粉專笑稱「同學，你爸爸讓你紅了！」據悉，這是楠梓國中一位女學生的爸爸，大手筆送給愛女的「畢業禮物」，

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照片曝光後引來上萬網友朝聖，「好社死，全校都知道，全台灣也知道了，但還是恭喜畢業！」、「果然是楠梓漢，夠大氣」、「我是女兒會不知道該哭還是該笑」、「超讚的，這個爸爸給了孩子很棒的情緒價值」、「真羨慕有這樣的老爸」、「很棒的回憶」、「爸爸很可愛，孩子很尷尬」。

不過也有人調侃，花圈樣式有點像是會在喪葬儀式出現，「同學表示：爸，我是國中畢業，不是人生畢業……」、「下次換一家花店吧，這也太喪葬風」、「找殯葬禮儀公司來佈置的？」。

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