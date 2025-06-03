量少價揚！「夏日紅寶石」減產 玉井警啟動護果專案

玉井警分局啟動護果專案，結合民力，以及農友自組防衛，加強巡邏。（玉井警分局提供）

2025/06/03 22:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區是國內芒果最大產地，受氣候因素影響，收成銳減，量少價揚，尤其有「夏日紅寶石」之稱的主力品種-愛文，更為搶手；防範宵小覬覦，玉井警分局啟動今年度的「護果專案」，全力杜絕竊案發生。

玉井被稱為「芒果故鄉」，包含緊鄰的楠西、南化，3個行政區的栽種面積合計約5000公頃，在國內產量佔舉足輕重之位，也因為如此，容易引來不肖之徒行竊，讓辛苦的農民蒙受損失。

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玉井分局長劉柏陞指出，今年循例規劃執行「護果專案」，結合警察單位、民間團體，以及農友自組巡防等，公私協力遏止竊案，聯手捍衛民眾的財產安全。

劉柏陞說，玉井、楠西、南化都是該分局的轄區，果園幅員遼闊，因此利用拜訪地方里長，以及運用民防、義警守望相助隊訓練等時機，聽取農民對於執行護果專案的建議，全盤規劃。

劉柏陞表示，針對轄內的栽種現地，還有農民提出的申請區域，統整、納入護果路線，由各分駐、派出所結合守望相助隊，以及義警、民防等，集結人力，加強密集巡邏，搭配執行臨檢、便衣埋伏等勤務，全力肅竊。

劉柏陞強調，每到採收期，就凸顯警方護果專案的重要，尤其今年嚴重減產，遏止竊案，更是刻不容緩，以免農民心血泡湯。

玉井分局特地舉辦「護果專案誓師大會」，以積極的勤務部署作為，展現打擊犯罪的決心，劉柏陞也向農民宣導，可於園區內裝置監視器、感應照明燈、嚇阻發報器，還有設立標示牌等，增強自我的防護能力，阻止宵小入侵。

警方也鼓勵相毗鄰的各果園，規劃區域自衛巡邏，由業主及其工作夥伴不定時地共同巡邏，一旦發現可疑人、車，立刻向分局通報，會即時到達，穩定民心。

護果專案聯合警力會採日、夜間交互巡守方式，以「內勤支援外勤」、「有限警力結合無窮民力」等勤務作為，加強阻絕竊案發生。

警方也呼籲農民，提升自我防竊意識，有效遏止宵小覬覦，確保作物能順利採收。

玉井警分局啟動護果專案，加強巡邏。（玉井警分局提供）

玉井警分局啟動今年度的護果專案，加強巡邏勤務。（玉井警分局提供）

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