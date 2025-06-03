台76線下福興埔鹽交流道卡卡的！ 公路局允諾延長漸變車道

台76線西行的福興埔鹽交流道，用路尖峰的車流會回堵到高架主線道路。（取自google map）

2025/06/03 22:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台76線西行的福興埔鹽交流道，因為交流道出口匝道就是銜接台19線彰水路，容易因為平面道路壅塞就回堵到高架主線道路，彰化縣員藍駿宇等人接獲民眾反應進行會勘。公路局員林工務段表示，將會延長漸變車道，改善下交流道回堵、佔用路肩的情況。

員林工務段強調，長期目標是縮減內路肩的寬度，加上原有路肩空間，可以增設2.5米的漸變車道，可以在下匝道前劃設5、600公尺長，以改善車流回堵情況，但長期計畫必須等到路面有刨鋪作業，才能來規劃與進行。

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因此，目前應變之道就是把台76線西行福興埔鹽交流道的出口匝道，把漸變車道延長1、200公尺，先改善改善下匝道前回堵、佔用路肩的狀況。

藍駿宇與立委陳秀寳團隊會勘時指出，鄉親反應要因為台76線西行的福興埔鹽交流道出口，因為平面道路車流多，加上平面道路到台19線彰水路的距離短，附近號誌較為複雜，容易在上下車用路尖峰時段壅塞，不但要下匝道很困難，車流更是回堵到高架的主線道路，讓行車都卡卡的，希望能夠在改善後，讓用路人有更安全的行車空間。

彰化縣議員藍駿宇等人會勘台76線西行的福興埔鹽交流道，希望讓用路人不會再卡卡的。（藍駿宇提供）

彰化縣議員藍駿宇等人會勘台76線西行的福興埔鹽交流道，希望讓用路人不會再卡卡的。（藍駿宇提供）

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