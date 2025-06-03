國中小爸媽看過來！北流免費雙語夏令營報名開跑

教育局攜手北流打造「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」免費雙語夏令營，帶領學員在北流感受音樂震撼，也探索雙語學習樂趣；活動即日起開放報名。（教育局提供）

2025/06/03 22:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局攜手台北流行音樂中心，針對國小四年級至國中八年級學生，打造「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」免費雙語夏令營，帶領學員在北流感受音樂震撼，也探索雙語學習樂趣；活動即日起開放報名，內容可見請見酷課APP、內湖國民中學網站及教育局公告。

教育局表示，本次活動規畫三大亮點，包含首度教育局結合北流推出雙語夏令營，讓學生有機會踏上專業表演廳，參觀舞台、後台及演員休息室，親身體驗演出燈光、音響設備的神秘世界，更加探了解流行音樂產業精彩一面。

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此外，這次夏令營不僅是音樂創作與表演藝術體驗課程，更是提升雙語力的大好機會，從生活英語到音樂專業詞彙，學員將在講師雙語導覽與創作課程中，自然掌握音樂創作與表演藝術所需的詞彙與表達方式，展現雙語學習新樣貌。

第三大亮點則為，夏令營邀請南港高中的志工擔任導覽員，帶領學員探索流行音樂故事館與北流中心表演廳，創造「大手攜小手」的互助學習氛圍，高中生在導覽過程中強化雙語能力，國中小學生也在互動中獲得啟發，大家一起玩音樂、學雙語；活動也邀請士東國小、民權國小、民生國小及成德國小共四校的樂團演出。

教育局補充，台北市四到八年級學生，無論是否具備音樂基礎，有興趣都可以透過單一身分到酷課APP進行報名。

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