為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中小爸媽看過來！北流免費雙語夏令營報名開跑

    教育局攜手北流打造「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」免費雙語夏令營，帶領學員在北流感受音樂震撼，也探索雙語學習樂趣；活動即日起開放報名。（教育局提供）

    教育局攜手北流打造「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」免費雙語夏令營，帶領學員在北流感受音樂震撼，也探索雙語學習樂趣；活動即日起開放報名。（教育局提供）

    2025/06/03 22:40

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局攜手台北流行音樂中心，針對國小四年級至國中八年級學生，打造「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」免費雙語夏令營，帶領學員在北流感受音樂震撼，也探索雙語學習樂趣；活動即日起開放報名，內容可見請見酷課APP、內湖國民中學網站教育局公告

    教育局表示，本次活動規畫三大亮點，包含首度教育局結合北流推出雙語夏令營，讓學生有機會踏上專業表演廳，參觀舞台、後台及演員休息室，親身體驗演出燈光、音響設備的神秘世界，更加探了解流行音樂產業精彩一面。

    此外，這次夏令營不僅是音樂創作與表演藝術體驗課程，更是提升雙語力的大好機會，從生活英語到音樂專業詞彙，學員將在講師雙語導覽與創作課程中，自然掌握音樂創作與表演藝術所需的詞彙與表達方式，展現雙語學習新樣貌。

    第三大亮點則為，夏令營邀請南港高中的志工擔任導覽員，帶領學員探索流行音樂故事館與北流中心表演廳，創造「大手攜小手」的互助學習氛圍，高中生在導覽過程中強化雙語能力，國中小學生也在互動中獲得啟發，大家一起玩音樂、學雙語；活動也邀請士東國小、民權國小、民生國小及成德國小共四校的樂團演出。

    教育局補充，台北市四到八年級學生，無論是否具備音樂基礎，有興趣都可以透過單一身分到酷課APP進行報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播