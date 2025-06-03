台灣騎時很美麗！屏東舊糖鐵改建鐵馬路線 夯到騎YouBike參加

屏東場所騎行路線大多為糖鐵改建而成。（記者陳彥廷攝）

2025/06/03 22:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為響應聯合國「世界自行車日World Bicycle Day」，屏東縣政府今天參與交通部觀光署推動的「臺灣騎時很美麗」系列活動，與全台各地同步舉辦單車環騎行動，路線大部分都是舊糖鐵鐵道改建而成，其中還能見到糖鐵出岔點，是吸引60名車友在平日也特地前來共襄盛舉，不少人更是騎著YouBike挑戰，也順利完騎24.6公里的路程。

世界自行車日活動在觀光署的推動下，目前全台幾乎所有機關都會尋找轄區內獨特的路線作為騎行路線，透過實踐綠色旅遊與健康生活光，近年已成為全台各地趁機推動觀光的節日之一，若是路線別出心裁，往往會讓不少車友驚艷「台灣其實很美麗」。

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屏東縣政府所推動的活動則成為高屏區車友一年一度的單車盛會，今年以「屏東騎旅」為主軸，結合在地自行車道系統與文化景點，展現屏東騎行觀光的深度魅力，早上9點由專業領騎帶隊，60位來自高、屏的車友們魚貫從潮州聞香閣宴會餐廳出發，經過屏東咖啡園區，沿著綠意盎然的萬金糖鐵自行車道騎乘至新埤鄉萬隆國小，在涼爽的微陰天氣下，騎完全長約24.6公里的路程。

屏縣府交通旅遊處表示，活動路線沿途經萬金聖母殿、屏東咖啡園區與加走咖啡農園等文化與自然亮點，此外最吸引人的就是大部分曾為台糖於日治時期的糖鐵路線改建而成，甚至在部分路段，還可見到糖鐵鐵路的兩線軌道會合點，騎車行經時眼見藏在田野之中的歷史與產業的遺構仍長存，總是令人驚喜，若天氣好時遠方就是雄偉的大武山及晴朗藍天，讓人心曠神怡。

雖然氣象署預測屏東將降下大雨，但昨天上午的騎行活動卻是幸運的沒有太多雨勢，一行人順利的完騎，還有不少人是騎著YouBike電輔車直接上路，交通旅遊處副處長張瑞裕說，此條路大多以舊糖鐵鐵道改建而成的路線是路況平穩且沿途景觀豐富，而縣內還有更多值得車友們探索的路線，本次世界自行車日除響應全台單車環騎活動外，更要推廣自行車作為促進健康、環保和永續發展的交通方式。

屏縣府強調，未來還會蒐羅全推出全新10條精選單車路線，涵蓋親子休閒、極限挑戰、景觀攝影、文化探索、美食補給等主題，搭配補給站、鐵道串聯在地文化體驗，提供完整的單車旅遊服務，進一步提升屏東騎旅的品牌價值，吸引全台單車族來屏東體驗樂活漫遊。

屏東場今天九點出發，不少人騎乘YouBike來挑戰。（記者陳彥廷攝）

屏東場今天九點出發，不少人騎乘YouBike來挑戰。（記者陳彥廷攝）

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