彰化生廚餘回收翻倍吃不消！ 「黑水虻」軍團解危機

小小黑水虻是地表最強的廚餘清道夫。（記者劉曉欣攝）

2025/06/03 21:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，生廚餘回收量翻倍，讓田尾堆肥中心大喊吃不消，也讓清潔隊頭痛不已。目前，環保局租用的半自動化黑水虻貨櫃屋已進駐和美鎮清潔隊展開試運轉，將打造彰北廚餘去化中心，讓有「廚餘清道夫」封號的黑水虻來解決廚餘無處去的危機。

和美鎮長林庚壬表示，半自動化黑水虻貨櫃屋已試運轉半個月，除了處理和美的廚餘以外，也納入鄰近的伸港鄉、線西鄉，成效非常良好，因此，鹿港鎮近日就會運載廚餘進行去化，未來將擴及彰化市與秀水鄉。

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林庚壬指出，這套系統不必從蟲卵孵育、餵食等流程的人工繁複過程，大大縮減孵育黑水虻的人力與時間。由業者提供黑水虻的幼蟲，人員則負責把廚餘丟進機器進行粉碎與脫水，以7成生廚餘配上3成熟廚餘來作為最加配方，再來餵給黑水虻吃，黑水虻消化後排出的虻糞富含有機質。

和美鎮清潔隊表示，2024年度所收運生廚餘將近400公噸，熟廚餘約113公噸。由於垃圾分類、破袋檢查落實下，今年1月到5月生廚餘回收約 174公噸，熟廚餘約61公噸，也就是說，今年平均每月生熟廚餘回收總量跟去年相較，每月就增加超過4公噸，如今有了這套系統，再也不怕廚餘回收爆大量。

環保局長江培根表示，田尾堆肥中心目前每月處理量能為600公噸，未來有計畫擴充產能到750公噸，再加上彰北廚餘去化中心的黑水虻軍團加入陣容，可望解決回收生廚餘的囤積難題。

根據環保局統計資料，去年回收生廚餘有8198公噸， 平均每月約為683公噸，如果加上熟廚餘，去年共回收17962公噸，平均每月將近1500公噸。由於環保局估計尚有20％廚餘「偷渡」當一般垃圾丟棄，提高廚餘回收，也成為今年垃圾減量的關鍵。

半自動化黑水虻貨櫃車已進駐彰化和美清潔隊，將大大解決夏日廚餘囤積的難題。（記者劉曉欣攝）

半自動化黑水虻貨櫃車，每盤黑水虻可以像抽屜般的打開。（記者劉曉欣攝）

堆高機出動來搬運黑水虻鐵盤。（記者劉曉欣攝）

廚餘回收後，必須經過粉碎與脫水，再來餵食黑水虻。（記者劉曉欣攝）

廚餘回收後，必須經過粉碎與脫水，再來餵食黑水虻。（記者劉曉欣攝）

廚餘回收後，必須經過粉碎與脫水，再來餵食黑水虻。（記者劉曉欣攝）

黑水虻去廚餘的功力，令人讚嘆。（記者劉曉欣攝）

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