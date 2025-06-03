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    總幹事遴聘延長賽！宜蘭三星農會 3人登記暗潮洶湧

    宜蘭縣三星地區農會總幹事第2輪遴聘，有3人登記候聘。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣三星地區農會總幹事第2輪遴聘，有3人登記候聘。（記者江志雄攝）

    2025/06/03 21:03

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣農會及三星地區農會總幹事遴聘進入延長賽，其中被視為一級戰區的三星農會，有前總幹事李智遠、宜縣養鴨生產合作社經理黃存誠、三星農會辦事員陳家寧登記候聘。宜蘭縣政府今天（3日）表示，此案正在初評，最快7月底辦理第2輪遴聘。

    宜蘭縣農會及縣內10個基層農會，今年3月陸續產生新任三巨頭，不過，宜蘭縣農會登記候聘的5連霸總幹事陳誌銘，以健康因素為由提前退休，另三星農會時任總幹事李智遠因喪失理事會主導權自請離職，造成2個農會總幹事難產。

    三星農會選舉2陣營競爭激烈，李智遠所屬陣營在農會理事席次落居下風，理事會召開前夕便自請離職，理事會後來也否決他的續聘案，由於總幹事僅李智遠登記候聘，必須重新啟動遴聘作業。

    三星農會總幹事第2輪遴聘，經過公告後已在5月23日截止登記，有李智遠、黃存誠、陳家寧完成登記，宜蘭縣政府農業處依照學經歷、品德操守、工作表現辦初評，候聘人通過門檻便可到農業部接受面試，總分70分才能取得候聘資格。

    縣府農業處長李新泰說，初評本月底完成後，呈報給農業部辦理面試，合格名單估計在7月底前出爐，再送交三星農會啟動第2輪遴聘，由理事會遴聘新任總幹事。

    至於宜蘭縣農會總幹事遴聘，訂於本月9日到13日受理登記，宜蘭縣政府農業處農業產銷科長李長珊傳出也有意登記候聘。李新泰說，尊重當事人意願，依照現行遊戲規則，登記作業結束，主管機關依法審查，合格名單送交縣農會理事會開會決定人選。

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