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    國中會考公布答對題數對照表 各科A++門檻出爐

    國中教育會考等級加標示與答對題數對照表今晚公布。 （記者林曉雲翻攝）

    國中教育會考等級加標示與答對題數對照表今晚公布。 （記者林曉雲翻攝）

    2025/06/03 21:12

    〔記者林曉雲／台北報導〕114年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表，台師大心測中心今晚公布，台師大心測中心副主任曾芬蘭受訪表示，108課綱之會考題數都固定，以國文總考題42題為例，今年精熟門檻要答對36題（去年37題），考生在知道成績之前，帶入門檻即可掌握自己的成績。

    114年國中教育會考成績通知單將於6月6日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。

    國中會考等級分為精熟（A）、基礎（B）、待加強（C），精熟和基礎等級另包含「++」 和「+」等第。曾芬蘭說明，如果想拿到精熟等級中最高的A++成績，國文、社會、自然等3科至多只能錯2題，英語科至少要98.14分，數學科需達93.20分。相較去年，國文和自然要達到精熟的A門檻都可多錯一題。

    曾芬蘭表示，會考英語科分數閱讀占80%、聽力占20%，閱讀達精熟門檻需答對38題，基礎門檻為14題；聽力僅分基礎和待加強，達基礎等級門檻為13題，因此英文科成績若要達到A，加權需達90.70分，拿A++至少要98.14分，要拿到B需38.43分，門檻均和去年相同。

    曾芬蘭說明，國文科42題，要達到A門檻最多只能錯6題，A++只能錯2題，B門檻需答對18題；社會科總題數54題，要達到A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題，B門檻需答對21題；自然科總題數50題，達A門檻最多只能錯7題、A++只能錯2題，B門檻需答對18題。

    數學科包含選擇題和非選擇題，心測中心指出，數學科整體成績若要達A門檻，加權後需達76.20分，A++需達93.20分，B門檻需達40.60分。

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