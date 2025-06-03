台灣燈會雨摔舞者帶傷訓練 「One Month: A Monster」世錦賽奪１銀１銅

台灣隊「One Month: A Monster」六月一日參加在葡萄牙辦的第二屆拉丁編排舞世錦賽，不僅首次在青年組勇奪銀牌，且獲成人組銅牌，前排左一為領隊彭彥鳴，後排右為隊長李懷德。（中華舞總秘書長彭彥鳴提供）

2025/06/03 21:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣隊「One Month: A Monster」12名團員這週日在葡萄牙參加第2屆拉丁編排舞世錦賽，不僅首次在青年組勇奪銀牌，且獲成人組銅牌，締造賽史首支隊伍在2組奪牌殊榮，其中11名舞者今年2月受邀參加「台灣燈會在桃園」開幕表演冒雨演出國標舞摔倒，經治療復健後重新投入訓練，最終出賽奪牌。

WDSF世界運動舞蹈總會規定，青年組須由18歲以下選手共同組隊，但允許2至3位成人加入，成人組則無年齡設限，台灣隊實為青年組再上跨成人組，隊長李懷德為桃園市籍，現為市立南崁高中2年級生，他表示，自己在燈會受傷程度不高，恢復迅速，他小學3年級開始學國標舞，因為電視節目《舞力全開》接觸國標舞，當初是媽媽幫他報名進入「One Month: A Monster」舞團，也因此有前往歐洲增長世面的機會，這次比賽，大家不只花時間練習，還得兼顧課業，對於這次未獲第一雖有遺憾，但已感滿足，盼下次能夠奪冠。

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燈會表演當時摔到無法自己走回後台的舞者陳亭羽表示，雖然帶傷訓練非常辛苦，但最後能克服困難完成訓練、出賽、得獎，心中非常感動。

兼任領隊的中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，燈會雨摔事件對團隊有相當影響，因為傷勢晚了2、3週訓練，訓練時間變少，造成團隊很大的壓力，而且只能從輕量訓練開始，不敢增加動作難度，隊員劉靜同時是雙人舞國手，因燈會雨摔受傷，無法負荷訓練量而選擇暫時退團，改師妹謝姸㚬參賽，她非常遺憾因此錯失參賽機會，對團隊也是很大戰力損失。

彭彥鳴說，燈會雨摔事件仍對選手留下後遺症，像這次參賽的康歆妮，是成人女子標準舞世界排名第1的選手，當時因雨摔滑倒，造成脊椎跑位及腳指外翻，到目前為止都還在持續復健，除了拉丁編排舞的訓練，她的單人舞訓練及比賽狀況都受影響。

彭彥鳴也說，雨摔事件，除了身體的傷勢，也讓舞者有輕微類PTSD（創傷後壓力症候群），可能是因摔倒產生的恐懼感，選手在訓練中的動作變得放不開，但大家也因此變得更團結、專注，拿出「One Month: A Monster」的精神，這次原鎖定2金，最終拿下1銀1銅，雖然有點失望，但現場得到很大迴響，當宣布台灣隊未奪冠時，一片譁然，有同場較勁的隊伍、領隊認為冠軍應屬台灣隊，他也發現成績計算方式有不公平之處，目前正向主辦單位提出申訴。

「One Month: A Monster」去年成軍1個月就在西班牙奪下世錦賽成人組銀牌，今年成人組，台灣隊以舞碼「Diamond Rouge」 迎戰，在「隊伍技巧」和「編舞表現」單項評分得到歷屆世錦賽的最高分8.125分及8.188分，總分32.126分，僅與銀牌立陶宛差0.062分，與金牌西班牙差0.188分。

青年組賽事，台灣隊以去年世錦賽銀牌舞碼「華麗搖滾」出戰，遇到去年的世青金牌西班牙隊伍「Revelutuon UPA」，此次西班牙隊以新舞碼「Mexico lindo」迎戰，得到31.88分，台灣隊以30.69分「銀」恨。

「One Month: A Monster」此次參賽成員，包括隊長李懷德，舞者周承蔚、邱翊婷、陳依爭、陳亭羽、康歆妮、周芷嫻、陳育嫻、楊若彤、謝姸㚬、鄒妮璇、黃子珆。

台灣隊「One Month: A Monster」在第二屆拉丁編排舞世錦賽青年組，表演舞碼「華麗搖滾」以30.69分「銀」恨。（翻攝官方賽事直播YT「 DanceSportTotal 」）

台灣隊「One Month: A Monster」在第二屆拉丁編排舞世錦賽成人組，表演舞碼「Diamond Rouge」，以32.126分奪銅牌。（翻攝官方賽事直播YT「 DanceSportTotal 」）

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