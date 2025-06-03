為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抗議拖吊車過磅國道、省道不同調 交通部：全面豁免過磅

    拖吊車業者不滿現行規定，執行道路救援任務時，省道仍須過磅，柴油車運輸總會代表拖吊車業者3日號召近百輛拖吊車前往交通部抗議。（記者羅沛德攝）

    拖吊車業者不滿現行規定，執行道路救援任務時，省道仍須過磅，柴油車運輸總會代表拖吊車業者3日號召近百輛拖吊車前往交通部抗議。（記者羅沛德攝）

    2025/06/03 20:42

    〔記者蔡昀容／台北報導〕全國2萬多輛拖吊車執勤時，高速公路局轄管的國道免過磅，公路局轄管的省道、快速道路卻要，超載罰鍰1.1萬元起跳。柴油車運輸總會聯合拖吊車業者今（3日）至交通部抗議並過夜。交通部表示，已行文請公路局比照國道辦理免過磅。

    抗議原定四天三夜，總會表示，交通部允諾將行文撤銷現有及正在申訴的紅單，待此事及開會通知公文出爐，將提早結束抗議。預計最快明天撤場。

    總會理事長許宗玄說，協商結果不到完美，但算是階段性成功。接下來會持續爭取，被拖車輛若無車牌，也要視為車輛，而非貨物，並豁免過磅。

    70多輛拖吊車今天高掛白布條、長鳴喇叭，並載棺材、喪用靈獅、哭童，呼籲交通部留給業者一條生路。總會理事長許宗玄表示，數千張罰單皆萬元起跳，拖1輛車才賺1500元，根本吃不消。

    總會莊姓顧問表示，一般拖吊車約7至9噸，裝載拖吊設備之後，約剩600公斤空間，但一般轎車約1噸以上，特斯拉超過2噸；全台最大拖吊車28噸，依法只能拖吊11噸車輛，但一般遊覽車約16至17噸，在現行制度之下，拖吊都是違規。

    據道路交通處罰條例，超載除罰1萬元，另視超載重量依級距疊加罰鍰，超載10公噸（含）以下、10至20（含）噸、20至30（含）噸、30噸以上，每超載1噸，分別加罰1000、2000、3000、5000元。例如超載11噸，就罰3.2萬元。

    交通部與總會傍晚進行協商，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，考量拖吊任務是盡速排除事故、執行拖救任務，上週已先行文公路局比照國道免過磅，未來也會正式入法，修正高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通安全規則。

    另外，林福山表示，業者反映，依公部門要求拖吊，卻因行駛大貨車禁行路段挨罰，3週內將邀道路主管機關及執法機關開會改善；罰單則會提供申訴管道，依法辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播