抗議拖吊車過磅國道、省道不同調 交通部：全面豁免過磅

拖吊車業者不滿現行規定，執行道路救援任務時，省道仍須過磅，柴油車運輸總會代表拖吊車業者3日號召近百輛拖吊車前往交通部抗議。（記者羅沛德攝）

2025/06/03 20:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕全國2萬多輛拖吊車執勤時，高速公路局轄管的國道免過磅，公路局轄管的省道、快速道路卻要，超載罰鍰1.1萬元起跳。柴油車運輸總會聯合拖吊車業者今（3日）至交通部抗議並過夜。交通部表示，已行文請公路局比照國道辦理免過磅。

抗議原定四天三夜，總會表示，交通部允諾將行文撤銷現有及正在申訴的紅單，待此事及開會通知公文出爐，將提早結束抗議。預計最快明天撤場。

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總會理事長許宗玄說，協商結果不到完美，但算是階段性成功。接下來會持續爭取，被拖車輛若無車牌，也要視為車輛，而非貨物，並豁免過磅。

70多輛拖吊車今天高掛白布條、長鳴喇叭，並載棺材、喪用靈獅、哭童，呼籲交通部留給業者一條生路。總會理事長許宗玄表示，數千張罰單皆萬元起跳，拖1輛車才賺1500元，根本吃不消。

總會莊姓顧問表示，一般拖吊車約7至9噸，裝載拖吊設備之後，約剩600公斤空間，但一般轎車約1噸以上，特斯拉超過2噸；全台最大拖吊車28噸，依法只能拖吊11噸車輛，但一般遊覽車約16至17噸，在現行制度之下，拖吊都是違規。

據道路交通處罰條例，超載除罰1萬元，另視超載重量依級距疊加罰鍰，超載10公噸（含）以下、10至20（含）噸、20至30（含）噸、30噸以上，每超載1噸，分別加罰1000、2000、3000、5000元。例如超載11噸，就罰3.2萬元。

交通部與總會傍晚進行協商，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，考量拖吊任務是盡速排除事故、執行拖救任務，上週已先行文公路局比照國道免過磅，未來也會正式入法，修正高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通安全規則。

另外，林福山表示，業者反映，依公部門要求拖吊，卻因行駛大貨車禁行路段挨罰，3週內將邀道路主管機關及執法機關開會改善；罰單則會提供申訴管道，依法辦理。

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