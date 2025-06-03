中華電信憑證遭Google撤信任 晚間道歉再強調「無資安疑慮」

中華電信未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成部分程序，預設憑證將遭Google Chrome移除。（記者林志怡攝）

2025/06/03 20:43

〔記者林志怡／台北報導〕Google日前宣布，由於中華電信「誠信有缺失」，將自今年8月1日起，不再信任中華電信頒發的TLS憑證，中華電信昨日雖強調，移除的原因絕非是因憑證存在漏洞或私鑰洩漏，但仍引起外界疑慮，今日晚間公司發布聲明致歉，並承諾主動聯繫憑證即將屆效的客戶，免費提供憑證更新與輔導轉介服務。

傳輸層安全性（TLS）憑證是確保網頁安全、可信任的重要機制，獲得憑證的網頁在一定的加密處理後，可以確保使用者在傳輸資料時的安全與隱私，對於Google Chrome等瀏覽器環境下，若網頁沒有取得相應的TLS憑證，使用者在瀏覽網頁時，將會出現「不受信任的網頁」等警語。

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中華電昨日指出，由於部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，Google Chrome近期發布自Chrome 139版起，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，移除的原因絕非是因憑證存在漏洞或私鑰洩漏，中華電信仍會積極爭取Chrome的預設信任，並預期在2026年3月完成。

然而，預設憑證遭Google Chrome移除，仍引起民眾不安，擔憂有資安、網安疑慮，對此中華電信今日晚間再發布聲明表示，這次憑證遭Google停止預設信任，是公司未能及時達成Google Chrome政策要求所致，雖非憑證存在漏洞或私鑰洩露，亦無涉資訊安全或網路安全疑慮，但對於社會大眾所造成之困擾，中華電信深表歉意。

中華電信表示，公司將從8月1日起，暫停簽發TLS網站憑證，至於7月31日之前簽發的TLS網站憑證，只要還在效期內（自簽發日起算365日），政府單位及企業客戶網站都不會受到任何影響，至於憑證即將屆效的客戶，中華電信也會主動聯繫，並免費提供TLS網站憑證更新，並協助必要之輔導或轉介其他憑證機構。

此外，中華電信指出，一般民眾瀏覽網站或持有中華電信簽發或受委託營運的憑證（包括：政府憑證、工商憑證、自然人憑證等）在政府、金融、證券、數位簽章等應用上，皆維持正常使用，不受影響，公司也將盡最大努力持續精進憑證營運管理，並期於2026年3月前完成Google Chrome TLS網站憑證的預設信任。

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