國中會考答對題數對照表公布 各科A++門檻出爐

114年國中教育會考的「等級加標示與答對題數對照表」今晚公布。（圖擷自官網）

2025/06/03 20:02

〔中央社〕台師大心測中心今晚公布114年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表，供考生查詢，如果想拿到精熟等級中最高的A++成績，國文、社會、自然等3科至多只能錯2題。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心今晚於國中教育會考網站公布114年國中教育會考的「等級加標示與答對題數對照表」，國中會考成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」；精熟和基礎等級還包含「++」和「+」等2種標示，「++」指該等級前 25%，「+」指該等級前26%至50%。

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根據對照表顯示，今年國中會考國文科要達精熟（A）門檻至少要答對36題，A++門檻為40題，等於考生最多只能錯2題；社會科（A）精熟門檻為答對48題， A++門檻為52題，至多只能錯2題；自然科精熟（A）門檻為答對43題，A++門檻為48題，等於考生至多只能錯2題。

英語科有聽力測驗、數學科有非選擇題，需加權計算。

英語科成績含閱讀和聽力測驗，以閱讀80%、聽力20%計算加權分數，閱讀要達精熟等級的門檻需答對38題，聽力等級僅分基礎和待加強，要達基礎等級的門檻為答對13題；英文科整體成績若要達到精熟（A），加權分數需達90.7分，如要拿到A++，加權分數則需達98.14分。

數學科含選擇題和非選擇題，以選擇題85%、非選擇題15%來計算加權分數，數學科整體成績若要達到精熟（A）等級，加權需達76.2分，如想拿到A++，加權後需達93.2分。

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