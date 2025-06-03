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    台南永康、新市雨量破百毫米 曾文水庫僅小補水

    曾文水庫上游降雨量不如平地，進帳有限。（民眾提供）

    曾文水庫上游降雨量不如平地，進帳有限。（民眾提供）

    2025/06/03 19:38

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受滯留鋒面與西南風的影響，今天降雨持續，但以平地較為劇烈，台南永康、新市等行政區，24小時累積破百毫米，曾文水庫上游卻不到一半，進帳有限，蓄水率仍在5成6。

    不過，滯留鋒面為田間帶來明顯降雨，農田水利署嘉南管理處今天暫停一期稻作的灌溉出水，對於曾文、烏山頭水庫的節水仍有助益。

    直至今晚7點，永康、新市等平地在24小時的累積降雨量都超過112毫米，有三爺溪流經的仁德區，也達90毫米，國家災害防救科技中心一度針對低窪處發佈淹水二級警戒。

    相對於平地，根據統計，曾文水庫上游從週一凌晨0時起，到今天晚間6點為止，30個鐘頭的累積降雨約56毫米，預估入流量可超過300萬噸，但只能算是小進補。

    農田水利署嘉南管理處表示，一期稻作的用水供應進入尾聲，會在本月10日之前完成，昨天啟動最後的出水，由於現地有20至60毫米不等的累積降雨量，隨即實施間斷灌溉，進行節水。

    嘉南管理處指出，將視田間降雨的實際狀況，持續落實灌溉管理，初步統計，一期稻作供灌迄今，累計出水約1.88億立方米，有比規劃用水節省許多。

    水利署南區水資源分署的觀測，截至今晚7點，曾文水庫的水位標高215.84公尺，蓄水率56.52﹪，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.2億立方米，水情正常，但也呼籲民眾持續養成節約用水的好習慣。

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