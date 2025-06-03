桃園「好孕專車」叫車難 6月起再擴大合作車隊

桃園「好孕專車」原有7家業者提供服務，6月起擴大納入和泰yoxi車。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/06/03 20:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府婦幼發展局今（3日）宣布，除了台灣大車隊、大都會車隊、新梅車隊、大文山車隊、合作車隊、新利達車隊與大豐車隊等7家業者，本月起擴大納入和泰yoxi車隊提供好孕專車服務，讓孕產婦更容易叫得到車。

婦幼局長杜慈容表示，桃園市去年3月8日起推動「好孕專車」服務，並於同年7月1日將服務範圍從桃園擴及基隆市、台北市、新北市與新竹縣市，目前共有超過1萬5000輛合作計程投入服務，為鼓勵更多計程車司機提高運能，「好孕專車」自今年4月起，每趟車資點數加成10%，以及單月完成100趟以上接送服務的司機，可獲得5000元獎勵金，透過實質獎勵提升整體服務品質與運量，滿足更多孕產婦的交通需求，6月起再擴大納入和泰yoxi車隊提供服務。

請繼續往下閱讀...

杜慈容表示，「好孕專車」專屬的「一生好運卡」，不只有交通服務，孕產婦至桃園市合作的藥妝通路、社區藥局、金牌好禮、金牌好店、觀光工廠等婦幼友善商家，出示卡片可享桃園限定優惠，未來將結合更多商家企業響應。

婦幼局表示，設籍桃園市的孕產婦，或配偶設籍桃園市的非本國籍孕產婦，符合資格者可至「桃園育兒資源網」進行線上申請，相關申請資訊及優惠措施可至桃市府婦幼局網站查詢查詢，或撥打婦幼局諮詢服務電話03-3322101分機5909、5910洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法