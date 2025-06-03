節電須知！「3電器」拔插頭恐有後遺症 小心得不償失

日媒報導，「3電器」不適合拔插頭節電。示意圖。（資料照）

2025/06/03 21:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著天氣越來越熱，多數民眾的電費也跟著水漲船高，因此興起拔插頭節電的念頭。對此，專家提醒，雖然拔掉電源插頭能減少消耗待機的功率，但並不是所有的電器都適合這樣省電，一不小心更可能讓設備故障，得不償失。

日媒《FINANCIAL FIELD》報導，由於電器只要插著電源，即使沒有在使用，也會消耗待機功率，並產生電費。而日本資源能源廳統計，待機耗電量較大的電器包括，瓦斯熱水器、電視機、冷氣和電話。

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因此若想有效省電，可先從電視、電腦與冷氣下手，因為電視佔了全年待機用電量的10%；而電腦除了拔掉插頭，也能以「睡眠模式」來減少電費；冷氣則是在待機狀態下，會保持隨時接收遠端控制的功能，只是長時間拔掉電源後，突然啟動冷氣，恐使其零件故障，建議先通電4至8小時，再來使用。

不過，冰箱或冷凍櫃、Wi-Fi路由器、微波爐等，「3類電器」就不應該拔掉插頭節電，由於冰箱需維持在適當的溫度，以存放食物；路由器頻繁拔插頭，恐讓Wi-Fi連接異常；微波爐在沒啟動時，則不會消耗待機功率。

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